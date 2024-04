Eine neue Serie von Netflix klingt wie Squid Game, aber mit 292 Samurai

Schnell werden, wie bei Squid Game, einzelne, herausragende Figuren in dem Meer an Samurai deutlich:

Was sagten die Kritiker? In Kritiken zu dem Manga erinnert die Story stark an die Erzählungen hinter Squid Game oder Battle Royale. Die Samurai erscheinen zwar bewaffnet im Tempel, halten das aber erst für einen Scherz. Ihnen wird erklärt: Sie müssen auf dem Weg nach Tokio 7 Kontrollpunkte überwinden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to