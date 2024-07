Helldivers 2: Spieler retten heldenhaft kranke Kinder, bereuen es jetzt

Die Community von Helldivers 2 musste sich zwischen kranken Kindern und explosiven Spielzeug entscheiden – jetzt bereuen sie ihre Wahl.

Was hat es mit den kranken Kindern auf sich? Im Juni gab es in Helldivers 2 einen Generalbefehl, der die Spieler vor eine fiese Wahl stellte:

Entweder sie befreien einen Planeten der Ressourcen zur Herstellung von Panzerabwehrminen liefert

oder sie befreien einen Planeten mit einem Krankenhaus für sehr kranke Kinder

Nur der erste Planet, den die Spieler von ihren Gegnern befreien konnten, sollte gerettet werden.

Letztlich hörten die tapferen Helldiver auf ihr Herz statt auf ihre Gier nach neuem, explosivem Spielzeug und retten die kranken Kinder. Die Panzerabwehrminen haben sie immer noch nicht.

Jetzt soll im August jedoch ein neues Update für Helldivers 2 erscheinen und das bringt eine neue Neuerung, die einige Spieler ihre Entscheidung überdenken lässt.

Den Trailer zum kommenden Update „Escalation of Freedom“ seht ihr hier:

Spieler fürchten, die Rettung der Kinder könnte sich rächen

Was sagt die Community jetzt? Mit dem Helldivers-Update „Escalation of Freedom“ wird es einige neue Gegner geben, darunter der „Rocket Tank“ (deutsch etwa „Raketenpanzer“). Ein Name, der das stählerne Ungetüm sehr gut beschreibt. Einige Spieler wünschen sich beim Anblick des neuen Gegners, sie hätten die Panzerabwehrminen im Repertoire.

Der Reddit-Nutzer ConstructionWhich622 glaubt, zukünftig sollten sie die Minen nehmen und schreibt: „Scheiß auf die Kinder, nächstes Mal.“ Über 3.900 Nutzer zeigen ihm auf Reddit mit einem Upvote ihre Zustimmung.

Manche Spieler vermuten jedoch auch, dass die Minen gegen den Panzer gar nicht viel bringen würden. Dieser wirke sehr stationär und kämpfe wahrscheinlich auf große Distanzen. Ander User entgegnen, dass man den Abwurf der Minen ja auf die Position des Panzers anfordern könnte. Das würde dann auch verhindern, dass aus der Richtung weitere Panzer kommen.

Was macht den neuen Gegner so furchteinflößend? Der Rocket Tank kämpft auf Seiten der Roboter und ist – grob gesagt – einfach ein großer Panzer mit 33 Läufen, aus denen er Raketen schießt. Diese kann der Panzer direkt auf euch schießen oder wie einen Artillerieschlag in die Luft feuern, damit die Raketen von oben den Weg zu euch finden.

Raketen sind in Helldivers echt nervig. Wenn sie euch nicht in Sekundenbruchteilen eliminieren, dann schleudert euch durch die Detonation der Rakete durch die Luft – und wenn ihr landet, schlägt schon die nächste Rakete ein. Das führte uns der Raketen-Verwüster häufig vor Augen.

Dennoch gibt es einige Spieler, die deutlich sagen: Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die kranken Kinder in Helldivers 2 zu retten, weil die Entwickler des Shooters das als Anlass nahmen, es ihnen im echten Leben gleichzumachen: Helldivers 2 stellt euch vor die Wahl: Rettet kranke Kinder oder sichert neue Anti-Tank-Minen