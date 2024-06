Weil ihr in Helldivers 2 Kinder gerettet habt, setzen sich die Entwickler jetzt zur Rettung von echten Kindern ein

Vor einigen Tagen stellte ein neuer Generalbefehl in Helldivers 2 die Spieler vor eine gemeine Wahl. Jetzt zeigen die Entwickler, wie stolz sie auf ihre Community sind und spenden an „Save the Children“.

Vor welche Entscheidung wurden die Spieler gestellt? Ein Generalbefehl in Helldivers 2 hat die Spieler kürzlich vor eine ziemlich gemeine Wahl gestellt. Entscheiden mussten sie sich für die Rettung von einem von zwei Planeten.

Vom Planeten Vernen Wells ginge ein Notruf-Signal aus einem Krankenhaus für schwerkranke Kinder aus. Um die Kinder zu retten, musste die Community diesen Planeten befreien.

Auf Marfark wurde durch eine abgefangene Nachricht ein großes Sprengstofflager entdeckt. Den Planeten unter Kontrolle zu bringen, hätte der Community vermutlich die entscheidenden Rohstoffe für die „MD-17-Panzerabwehrminen“ geliefert.

Welcher Planet wurde gerettet? Schon relativ früh machten sich über 33.000 Spieler auf den Weg nach Vernen Wells, um dort den kranken Kindern zu helfen. Zur gleichen Zeit machten sich hingegen nur etwas über 3.000 Spieler auf den Weg zum Planeten Marfark.

Gerettet wurde dann letztlich auch der Planet mit dem Krankenhaus. Auch, wenn die Spieler einige Zeit bangten, ob dies wirklich die richtige Entscheidung war.

Wie reagieren die Entwickler? Egal, wie sich die Entscheidung nun Ingame auf den Verlauf der Story und die Entwicklung des Universums auswirkt, so hat die Community damit schon im echten Leben etwas sehr Positives bewirkt.

In einem Beitrag auf x.com schrieb Johan Pilestedt, der Creative-Director von Helldivers 2: „Da die Community von Helldivers 2 sich entschied, die Kinder zu retten, macht Arrowhead das Gleiche. Wir haben gespendet an, naja, Save the Children. Gute Arbeit, Divers!“

Arrowhead spendet über 4.000 Dollar an Kinder im echten Leben

Unter dem anerkennenden Post auf x.com teilte Pilestedt anschließend noch Bild von der Hilfsorganisation „Save the Children“, die sich bei ihm für die Spende von 4.311,00 USD bedankt.

Im Anschluss folgten einige Spieler dem Beispiel der Entwickler und teilten auf x.com, dass auch sie ihren Beitrag leisten und an Save the Children gespendet haben. Pilestedt bedankt sich für diese Unterstützung und äußert sich: „Überlegt nur, was für einen Unterschied wir 12M+ machen können […].“

Ein User fragt sich unter dem Beitrag jedoch, was wohl passiert wäre, wenn sich die Community für die Minen entschieden hätte. Pilestedt reagiert auf diese Frage und antwortet: „Das willst du nicht wissen…“. Wie Arrowhead dann wirklich reagiert hätte, bleibt wohl eurer Vorstellungskraft überlassen. Erst vor kurzem gab es in Helldivers 2 übrigens auch ein neues Update: Helldivers 2 zeigt euch im Spiel endlich die Informationen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können