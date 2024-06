In Helldivers 2 zittern Spieler gerade, einen riesigen Fehler zu begehen

Helldivers 2hat seine Spieler jüngst in ein Dilemma gestürzt. Sie sind gerade am Rätseln, wie man es am besten löst – und was die Konsequenzen sein könnten.

Was ist in Helldivers 2 los? Die Helldivers sollen ihre Bemühungen laut Generalbefehl auf zwei Planeten konzentrieren: Vernen Wells und Marfark.

Auf Marfark rufen Kinder um Rettung, die sich dort in einem Krankenhaus befinden.

Auf Vernen Wells hingegen wurde ein Sprengstofflager gefunden. Das wiederum könnte man nutzen, um „MD-17-Panzerabwehrminen“ herzustellen, die im Kampf gegen die Automatons dringend gebraucht werden.

Das Fiese: Die Helldivers befinden sich hier in einer Batman-The-Dark-Knight-Situation, in der nur eines der beiden Ziele erreichbar ist. Dort stellte der Joker Batman vor die Wahl: Entweder, er rettet mit Rachel seine große Liebe, oder mit Harvey Dent den moralischen Anwalt, den Gotham so dringend brauchte.

So ähnlich sieht es auch im Spiel gerade aus: Nur der erste Planet, der befreit wird, bestimmt, welche der beiden Optionen letztlich zum Tragen kommen.

In der Helldivers-Community zeichnet sich derweil ab, in welche Richtung sie gehen wollen. Doch welche Konsequenzen das haben wird – da sind sich einige noch nicht sicher.

Helldivers 2 schickt euch mit dem neuen Warbond „Viper Commandos“ in den Dschungel Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Die meisten Helldivers wollen die Kinder retten und hoffen aufs Beste

Momentan zeichnet sich deutlich ab, dass die Helldivers die moralische Wahl treffen und sich auf den Weg machen, die kranken Kinder zu retten.

Einige witzeln zwar noch, es werde nun langsam wirklich Zeit, sich mal die Minen zu holen – denn die gibt es mittlerweile schon zum dritten Mal als Option bei solchen Befehlen, und schon die ersten beiden Male fiel die Wahl auf die jeweils andere Variante – doch insgesamt sind sich alle einig, dass es bedeutend wichtiger sei, die Kinder zu retten.

Da spielt offenbar auch Neugier mit: Viele sind gespannt darauf, welche Entwicklung die Rettung auf die kommenden Wochen hätte. Denn bei den Minen ist relativ klar: Holt man die, gibt es eben die Minen als zusätzliche Ressource.

Gleichzeitig zittern auch ein paar, welche Konsequenzen die Entscheidung haben könnte. Denn dass die Helldivers-Befehle manchmal ungeahnte Folgen haben, die deutlich schlimmer als angenommen sind, zeigte bereits die Vergangenheit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Angesichts des teilweise sehr morbiden Humors fürchten einige, dass den Kindern vielleicht ein schlimmeres Schicksal in Aussicht steht, wenn man sie rettet. Das teilen sie im Subreddit zu Helldivers:

„Was, wenn sie SEAF Verstärkungen sind, die man in den Kampf beruft?“ merkt User mem0ri an (via Reddit).

„Spoiler – die Kinder werden als Schild genutzt werden“ befürchtet User Superhen281 (via Reddit).

„Ich bete, dass man am Ende einfach nur ein mittelmäßiges selbstgemaltes Bild von den Kindern bekommt, die man sich ins Schiff hängen kann“, kommentiert User Aeayx (via Reddit).

Überhaupt bleibt abzuwarten, ob es am Ende zu rettende Kinder auf dem Planeten gibt. Denn schon die groß angelegte Mission, die am Ende ein schwarzes Loch oder Portal in die Galaxie riss, zeigte, dass nicht jeder Befehl an die Helldivers so ehrlich ist, wie man vielleicht annimmt.

Aber: Das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ehrt es die Community, dass man sich offenbar großteils dafür entschieden hat, den Kindern in Not zu helfen, anstatt den „oh, coole neue Waffe“-Weg einzuschlagen. Wie es ausgeht, dürfte sich in Kürze zeigen, denn der aktuelle Befehl endet in wenigen Tagen.

Auch die große Vorlage zu Helldivers, Starship Troopers, setzte sich satirisch mit einer militärischen Gesellschaft auseinander, die den Kampf mit intergalaktischen Käfern aufnimmt. Doch der morbide Humor des Kultfilms übersetzte sich nicht bei der gesamten Zuschauerschaft. Dazu meldete sich zuletzt auch der Star des Films und sprach über das Thema – mehr dazu hier.