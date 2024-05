In einem Interview sprach der Chef hinter Helldivers 2 über die Zukunft, die sich das Team für Arrowhead Games wünscht und, wie sie mit möglichen Herausforderungen umgehen wollen.

Der Shooter Helldivers 2, entwickelt von Arrowhead Games, wurde nach seinem Release schnell zu einem echten Hit unter den Spielern. Für die Entwickler soll an diesem Punkt aber noch lange nicht Schluss sein. Stattdessen blicken sie auf eine Zukunft mit großen Plänen und Zielen.

Um intensiv an dieser Zukunft beteiligt zu sein, trat am 22. Mai 2024 erst der CEO Johan Pilestedt von seinem Posten zurück und arbeitet jetzt als CCO (Chief Creative Officer), um aktiver mit dem Team zusammenzuarbeiten. Als neuer CEO wurde Shams Jorjani ernannt.

Helldivers 2 zeigt im eiskalten Trailer seinen neuesten Warbond „Polar Patriots“ Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Wie stellt sich Arrowhead die Zukunft vor? In einem Interview mit GamesIndustry.biz sprach Pilestedt jetzt über die Zukunft von Arrwohead Games. Dabei zog er nicht nur den Vergleich zu zwei bekannten Film-Charakteren, sondern auch zu zwei großen Entwicklerstudios.

„Wir wollen das nächste FromSoftware oder Blizzard werden“, erklärt Pilestedt in seinem Interview zuversichtlich. Ihr Ziel sei es, sich zu einem Vorzeigestudio zu entwickeln, das „wirklich großartige Koop-Spiele macht“.

Wie wollen sie sich den Herausforderungen stellen? Ein solches Ziel wird aber wohl kaum ohne verschiedene Herausforderungen zu erreichen sein. Hier zog Pilestedt dann den Vergleich zum beliebten Fantasy-Franchise Herr der Ringe. Denn, wenn sie an die zukünftigen Herausforderungen denken, würden sie sich genau so fühlen, wie zwei bekannte Charaktere.

„Wenn wir die vor uns liegende Herausforderung betrachten, fühlen wir uns wie Frodo und Sam, die nach Mordor marschieren. Der gleichgültige Ansatz: ‚Wir machen einen Schritt nach dem anderen und lösen dann die Probleme, wenn sie auftauchen‘“, beschreibt laut Pilestedt die Einstellung des Teams.

In diesem Zusammenhang betont er auch den Teamgeist des Studios und erklärt, dass die Stärke von Arrowhead Games in der Gemeinschaft läge und dem gemeinsamen Wunsch einander zu helfen. Das Team könne sich darauf verlassen, dass sie immer füreinander da seien, egal, was sie gerade durchmachen würden. So sollen sie sich jeder Herausforderung stellen können und gestärkt darauf hervorgehen.

Nach diesen Worten kann man vielleicht wirklich glauben, dass sie eine harmonische Einheit bilden, ganz wie die beliebten Helden aus Herr der Ringe.

„Wir haben das also schon einmal gesehen und durchgemacht“

Im Interview wird Pilestedt auch auf die Live-Service- und Balancing-Probleme von Helldivers 2 angesprochen. Hier erinnert er sich an den „schlimmen Start“ von Magicka, einem anderen Spiel von Arrowhead Games. Das Studio solle damals durch die Interaktion mit der Community und durch Transparenz die Krise gewendet haben.

Diese Vorgehensweise scheint das Studio auch bei Helldivers 2 anwenden zu wollen, denn rückblickend erklärt Pilestedt:

„Shams und ich erkannten, dass wir mit der Community interagieren, ehrlich mit ihnen reden und ihnen so viel wie möglich sagen mussten, was los ist. Und dann sofort Maßnahmen ergreifen, um die Probleme zu lösen. Wir haben das also schon einmal gesehen und durchgemacht, wenn auch in viel kleinerem Maßstab. Diesmal steht mehr auf dem Spiel.“

Auf Steam erscheint nächstes Jahr übrigens ein kostenloses Spiel, dass Fans von Helldivers 2 im Auge behalten sollten: Ein neues Survival-Spiel ist ein Mix aus Valheim und Helldivers 2 – und ihr könnt es kostenlos spielen