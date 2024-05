Neuer Chef von Throne and Liberty kommentiert Insider-Bericht, bringt Spieler gegen sich auf

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Aktuell kämpft nicht nur Throne and Liberty im Heimatmarkt, was den Release im Westen gefährden könnte. Auch Blue Protocol von Bandai Namco bleibt hinter den Erwartungen zurück. Mehr dazu hier: Blue Protocol sollte das neue MMORPG für Anime-Fans sein, jetzt steht ein Release auf der Kippe

Throne and Liberty könnte die Lösung für das größte Ärgernis in Free2Play-MMORPGs liefern

Wie nimmt die Community die Erklärung von Choi Moonyoung auf? Zwar dürften auch hier durch die Übersetzung aus dem Koreanischen einige Nuancen verloren gehen, doch lässt sich flächendeckend feststellen: Die schlechte Stimmung in der koreanischen Community von Throne and Liberty wurde durch die Aussagen des neuen Chef-Entwicklers nur noch weiter angeheizt.

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to