Ihr könnt das neue MMORPG Throne and Liberty jetzt schon spielen, aber dann verliert ihr zu Release euren Charakter

Die offene Beta von Throne and Liberty ist gerade erst zu Ende gegangen, doch jetzt könnt ihr direkt weiterspielen. Dank eines neuen Updates geht das mit einem kleinen Trick.

Warum geht das jetzt? Throne and Liberty hat gerade in Korea das neue „Leap Update“ gebracht. Das Update überarbeitet das Spiel voll umfassend und wird mit einem Update im August noch einmal erweitert. Neben vielen neuen Spielinhalten, wie Multi-Level-Dungeons, neuen Lifeskills und einem komplett neuen Skillsystem erweiterte das Update das Spiel auch auf 18 weitere Länder außerhalb von Korea.

Mit dabei sind viele asiatische Länder und Länder in Osteuropa. Diese können Throne and Liberty jetzt auch direkt mit dem neuen Update spielen. Aber auch für alle anderen gibt es die Möglichkeit.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Mit einem Trick kommt auch ihr ins Spiel

Wie kommt man ins Spiel? Damit die neuen Spieler außerhalb von Korea auch ohne koreanischen Account ins Spiel kommen, gibt es Throne and Liberty jetzt im „Purple Launcher“, bei dem ihr auch andere Spiele wie Lineage erhalten könnt. Ein Tutorial zur Installation des MMORPGs findet ihr auf der Website der Entwickler.

Damit ihr auch Throne and Liberty spielen könnt, müsst ihr einfach beim Erstellen eures Accounts statt Deutschland ein anderes Land wählen, in dem das Spiel jetzt gestartet ist, etwa die Ukraine. Jetzt könnt ihr das Spiel einfach herunterladen.

Einige Nutzer auf Reddit berichten jedoch, dass sie ohne VPN nicht auf die Server verbinden konnten. Es ist also möglich, dass ihr um dieses Hindernis nicht herumkommt und zum Spielen ein VPN benötigt. Andere Nutzer berichten aber auch, dass sie das VPN nur einmal für die Charaktererstellung benötigt haben und danach ohne spielen konnten.

Auf den Servern erwartet euch bereits das neue Update, das ihr in der offenen Beta bisher nicht ausprobieren konntet. Es gibt jedoch einen großen Haken, wenn ihr dort anfangt zu spielen.

Das ist der Haken: Wer sich so in das Spiel mogelt, wird seinen Fortschritt nicht auf die Server von Amazon übernehmen können, die im Herbst starten. Ihr müsst also entweder auf dem asiatischen Server bleiben oder ihr fangt ganz von vorn auf den westlichen Servern an.

Wenn ihr wissen wollt, welche Neuerungen zum Start von Throne and Liberty bei uns noch erscheinen, die ihr nicht in der offenen Beta sehen konntet, dann haben wir euch alles, was ihr wissen müsst in unserem Artikel zusammengefasst: Das neue MMORPG für PS5, Xbox, PC wird mit gigantischen Updates total überarbeitet