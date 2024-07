Throne and Liberty sollte die MMORPG-Hoffnung 2024 werden – Konnte euch die offene Beta überzeugen?

Das neue MMORPG Throne and Liberty hat fast eine Woche lang die Spieler das Game in einer offenen Beta testen lassen. Das Fazit fällt dabei gemischt aus.

Was fällt bei Throne and Liberty auf? Gerade Leser auf MeinMMO sehen auch kritische Aspekte der Beta, während das Spiel auf Reddit sehr positiv aufgefasst wird:

Die Artikel zum Spiel werden auf MeinMMO heiß diskutiert. Die Artikel erhalten viele Kommentare.

In den Kommentaren auf der Website wird das Spiel durchaus kritisiert, mehr als das auf Reddit und anderen Seiten der Fall ist.

Die Server sind mal wieder ein Thema, erst weil sie beim Launch nicht gingen, dann weil es verschiedene für Vorbesteller und Gratisspieler geben wird.

„Die Grafik ist überaus beeindruckend“

Das sagen unsere Leser:

Lucas kommentiert: „Grafik richtig stark. Performance für eine Beta richtig gut. Es gab wenige Peaks, wo die FPS kurzzeitig gedroppt sind, aber absolut verkraftbar. Das UI ist wirklich eine Katastrophe an einigen Stellen xD. Aber ich bin zuversichtlich, dass T&L eine gute Zukunft haben wird. Vor allem, nachdem AGS einige Anpassungen am Echtgeld-Shop in den westlichen Regionen durchgebracht hat. […]“

Naix schreibt: „[…] Ist jedenfalls das schönste MMO was ich bisher gespielt habe, in Kombi mit 4K OLED+HDR einfach lecker. Kämpfen geht auch sehr smooth von der Hand. Und ist auch gut, wuchtig. Macht schon Laune, wollte es gar nicht testen, da mir die Heiler ‚Klasse‘ so lieblos und undurchdacht vorkommt, aber vielleicht werd ich ja noch eines Besseren belehrt. Was mir nicht gefällt, 10000 Menüs wieder und überall blinkt was.[…]“

ASJW sagt: „Ich finds bis jetzt echt geil. 😁 Die Grafik ist überaus beeindruckend. Das Kampfsystem finde ich schön, wuchtig. Skillsystem finde ich auch super. Dass man nicht den Charakter skillt, sondern die Waffe und jederzeit wechseln kann … Was will man mehr […]!“

„Und wieder die Server Problematik die schon New World gekillt hat.“

Gibt es auch Gegenstimmen? Ja, natürlich:

Sergio schreibt: „Also Grafik und Orchestrierung und Animation 9/10, aber der Rest eher 4/10. Quests langweilig wie immer in MMOs, die Texte liest eh keiner. Anfangs wollte ich das Spiel schon beim fliegenden Tutorial-Teddybären […] ausschalten, habe aber dann weitergespielt. Bei Level 17 bin ich dann einem Open World Event beigetreten, wo dann auf einmal PVP aktiviert wurde. Da wurde ich dann (wie üblich in MMOs) 3 Mal hintereinander von anderen PVP-Spielern gekillt, […]“

Mett kommentiert: „Also die Controller-Steuerung auf der PS5 ist wirklich grauenhaft. Alles wirkt so schwerfällig und steif. Auch wenn man einen Gegner anvisiert hat, mit R3, der direkt vor einem steht, visiert der irgendeinen Gegner im Hintergrund an. Also es wirkt mit der Steuerung sehr altbacken. Da hat FF14 und ESO das schon besser hinbekommen.”

Todesklinge sagt: „Ich bin enttäuscht von dem Spiel. Das Tab/Auto-Targeting ist so eine veraltete Spielmechanik und dadurch wird das Spiel so langweilig, da man eben nur seine Rotation durchprügelt und das war’s. Ausweichen und blocken sind langweilig. […]“

Euer_ernst? schreibt: „Und wieder die Server Problematik die schon New World gekillt hat. 😞“

Was hat es mit den Servern auf sich? Throne and Liberty wird man als Vorbesteller früher spielen können. Für die Vorbesteller wird es andere Server geben als für die Spieler, die erst zum kostenlosen Start in das Spiel kommen.

Auch die Auktionshäuser der Server werden nicht verbunden sein. Ein Wechsel von einem “Vorbesteller”-Server zu einem „Gratis“-Server wird nicht von Anfang an möglich sein. Später soll das jedoch auch kommen.

Gratisspieler sollen aber von Anfang an auf die Vorbesteller-Server wechseln können. Wenn ihr mehr über den Frühzugang für Vorbesteller, die Inhalte der Vorbesteller-Pakete sowie zum Kampfpass erfahren wollt, schaut gerne hier: Throne and Liberty: Alles Wichtige zu Free2Play, Frühzugang, Währungen, Kampfpass, Shop, Pay-to-win