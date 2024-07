Neues MMORPG Throne and Liberty hat nach 15 Minuten in der Beta schon über 55.000 Spieler auf Steam – Und Server-Probleme

Throne and Liberty ist im Moment die große MMORPG-Hoffnung für viele Fans des Genres, die auf frischen Nachschub warten. Heute, am 18. Juli, ist die Open Beta gestartet und schon nach wenigen Minuten so voll, dass niemand mehr rein kommt.

Das ist die Beta:

Die Open Beta läuft nur begrenzt vom 18. bis zum 23. Juli auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der vollständige Release ist am 17. September.

Im Test könnt ihr alle Inhalte von Throne and Liberty spielen bis auf Burgen-Belagerungen und Steuertransport-Events.

Das Spiel setzt auf PvE- und PvP-Inhalte für Gruppen. Hier findet ihr alle Infos zu Throne and Liberty in 3 Minuten.

Welche Probleme gibt es gerade? Die Beta ist um kurz nach 19:00 Uhr deutscher Zeit live gegangen. Allein auf Steam haben sich nur 15 Minuten später über 55.000 Spieler eingeloggt (via SteamDB) – dazu kommen Spieler auf PlayStation und Xbox.

Seitdem gibt es Meldungen über Disconnects, Fehlermeldungen oder Beschwerden, dass man sich keinen Charakter erstellen kann. Im Subreddit zu Throne and Liberty tauchen jede Minute mehrere Posts von Nutzern auf, die nicht ins Spiel kommen.

Auch auf X beschweren sich viele Nutzer, dass sie nicht spielen können. Einige sagen sogar, sie können das Spiel gar nicht erst in den Stores auf ihrer Plattform finden.

Throne and Liberty Beta: Server-Probleme und Lösungen

Von offizieller Seite gibt es aktuell noch keine Stellungnahme zu den Problemen (Stand: 19:35 Uhr). Der letzte offizielle Tweet auf X kündigt lediglich den offiziellen Start der Beta an.

Für die Verbindungsfehler gibt es aktuell noch keine bekannte Lösung. Könnt ihr Throne and Liberty aber gar nicht erst herunterladen, meinen einige Nutzer auf Reddit: wechselt die Region eures Shops zu einer anderen. Das Spiel sollte dann auftauchen.

Die Reaktionen halten sich im Moment die Waage zwischen Frustration und Gleichgültigkeit. Zum einen sei es ärgerlich, nicht spielen zu können – Amazon hätte bei einem MMORPG dieser Größe durchaus mit einem Anstrum von mehreren Hunderttausend Spielern rechnen können.

Andere meinen, dass es sich schließlich um eine Beta handle. Die sei dazu da, Probleme zu finden und die Server seien ein solches Problem. Um genau so etwas beim Launch zu verhindern, spiele man jetzt. Die wenigen, die zocken können, sagen allerdings: Throne and Liberty sehe hervorragend aus. Ihr findet hier 5 Dinge, die ihr in der Beta unbedingt ausprobieren solltet – wenn ihr denn rein kommt.