Addons in WoW werden wieder stärker und können das, was Blizzard verhindern wollte

Die Interface-Addons von World of Warcraft gewinnen wieder an Macht. Das ursprüngliche Ziel rückt in weite Ferne.

Mit dem Launch von World of Warcraft Midnight wollte Blizzard den Interface-Addons den Kampf ansagen. Viele Funktionen sollten eingeschränkt werden und im Falle von Dingen, die als „notwendig“ angesehen werden, sollten die eigenen, internen Addons von WoW das Problem lösen.

Der Kampf läuft offenbar nicht so wirklich gut. Jetzt wissen wir: Sogar Features, die es auf keinen Fall geben sollte, sind wieder verfügbar.

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Addons in WoW nennen Fähigkeiten wieder um – das ist ein Problem

Um welches Feature geht es? Die Rede ist von der Darstellung der Namen einer Bossfähigkeit. In den offiziellen Bossmods von WoW kann man sich auf einer Zeitleiste anzeigen lassen, wann welche Fähigkeit gezündet wird – zusammen mit dem Namen und einem Icon der Fähigkeit. Allerdings mussten sich Addons auch genau daran halten. Der Name der Fähigkeit konnte nicht verändert werden.

Wie der YouTuber und Analyst Bellular in einem seiner neusten Videos erklärt, haben Addons wie Bigwigs nun wieder die Funktion, einzelne Bossfähigkeiten einfach umzubenennen (ab 8:23):

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Warum sollte man Zauber und Fähigkeiten nicht umbenennen dürfen? Das hat Blizzard damit begründet, dass es einen Teil der kognitiven Leistung entfernt, die im Kampf erbracht werden soll. Die Spielerinnen und Spieler sollen eigenständig darüber nachdenken und sich erinnern, was denn eine Fähigkeit bedeutet und sie mit dem Namen in Verbindung bringen.

Wenn man eine Fähigkeit einfach umbenennen kann, dann entfällt dieser Schritt. Zumal man die Fähigkeit mit Addons dann auch so benennen kann, dass sie eine klare Anweisung ist. Anstatt „Schattenhafte Verheerung“ steht dann auf dem Bildschirm „Trage den Kreis zum Boss“ – und jegliche gedankliche Eigenleistung ist nicht mehr notwendig.

Dass Addons Fähigkeiten umbenennen und mit Anweisungen versehen konnten, führte schon in der Vergangenheit zu Problemen. Denn Blizzard hat daher die Reaktionszeiten drastisch verkürzt – was dann zu Lasten derer ging, die keine Addons benutzt. Ein Teufelskreis, aus dem es kein Entkommen gab.

Cortyn meint: Ich bin ein wenig skeptisch, wo World of Warcraft mit den Addons wirklich hin möchte.

Was zumindest stimmt: Der Großteil der Leute, mit denen ich spiele, verzichtet inzwischen auf viele Addons, weil Blizzard eigene (wenn auch noch nicht optimale) Lösungen anbietet. Von daher war die Mission zumindest teilweise ein Erfolg. Allerdings wird das Stück für Stück wieder abgebaut, wenn die Addon-Erschaffer immer mehr Wege finden, die alten Funktionalitäten wieder herzustellen.

Hier braucht es ein klares Machtwort von Blizzard und eine harte Linie, was erlaubt und möglich ist und was nicht. Denn aktuell scheint diese Linie so verschwommen und breit zu sein, dass wir uns immer mehr dem Zustand vor „Midnight“ annähern. Und das kann am Ende doch keiner so wirklich wollen, dass Blizzard komplett gescheitert ist.

Wie empfindet ihr die aktuelle Addon-Situation in World of Warcraft? Findet ihr, dass es aktuell gut gelöst ist? Oder sollten die Entwickler härter durchgreifen? Oder aber glaubt ihr, man sollte den alten Zustand wiederherstellen und WoW wieder mit WeakAuras und ähnlichen Modifikationen spielen können?