WoW: „Blizzard ist komplett gescheitert“ – Meister der Addons lässt kein gutes Haar an den Addon-Änderungen

World of Warcraft wollte Addons mit Midnight besiegen. Inzwischen wissen wir: So richtig hat das wohl nicht geklappt.

WoW Midnight wollte viele Spielsysteme erneuern und dabei vor allem den „Kampf gegen Addons“ gewinnen. Ein hehres Ziel, das leider nicht so ganz erreicht wurde. Einer der wichtigsten Addon-Entwickler, MysticalOS, der Macher von „Deadly Boss Mods“, lässt kein gutes Wort an der Umsetzung von Blizzards Plänen.

Er bezeichnet das Vorgehen als „komplettes Scheitern“ und sieht nur ganz wenige Erfolge.

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Was war das Ziel von Blizzard? Blizzard wollte mit der Erweiterung Midnight den Kampf gegen Addons entscheiden. Addons sollten nicht grundsätzlich verboten werden, aber all jene, die einen klaren Vorteil bringen, sollten eingeschränkt oder ganz abgeschaltet werden. In vielen Fällen wollte man eigene Lösungen anbieten, wie etwa bei Boss Mods oder einem Damage Meter.

Das Ziel: Alle sollten die gleichen Chancen und Tools in WoW haben und nicht auf Addons angewiesen sein.

Was ist das Ergebnis? Nach rund 4 Monaten muss man wohl sagen, dass Blizzards Pläne auf weiter Strecke gescheitert sind. Noch immer benutzen viele Spielerinnen und Spieler Addons, die teilweise sogar die Fehler der hauseigenen Blizzard-Systeme korrigieren müssen. Von allen Seiten herrscht Unzufriedenheit. Denn die allermeisten Funktionen von Addons sind noch immer vorhanden, nur viel schwieriger zu erreichen. Oft braucht man nun mehrere Zusatz-Addons, damit alte Funktionen wiederhergestellt werden – von einem Verschwinden dieser Funktionen kann nicht die Rede sein.

Erfolge hatte man jedoch in der Abschaffung von „WeakAuras“. Die Funktionen dieses Addons waren das größte Problem, konnten sie Bossmechaniken oft von alleine lösen. Derlei Features funktionieren nicht mehr und sind – bis auf geringe Ausnahmen – nahezu aus der World of Warcraft verschwunden.

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Blizzard-Addons sind voller Fehler, die Community muss es fixen

Welche Fehler gibt es? In einem rund 20 Minuten langen Analyse-Video, erklärt der Erschaffer von Deadly Boss Mods, wie Blizzard bei der Umsetzung gescheitert ist, eigene Boss Mods anzubieten. Denn inzwischen gibt es im Spiel die Möglichkeit, eigene Leisten und Timer für Fähigkeiten anzuzeigen. Doch die sind häufig fehlerhaft. Einige Beispiele, die MysticalOS nennt:

Viele Fähigkeiten werden nicht korrekt angezeigt und ihre Timer starten gar nicht erst, weil sie intern sofort wieder abgebrochen werden.

Es gibt keine Möglichkeit, sich auszusuchen, welche Fähigkeiten man sehen will. So gäbe es keine Notwendigkeit, als DPS-Spieler die „Tank Buster“ zu sehen, kann diese aber nicht ausblenden.

Es werden Fähigkeiten aufgelistet, die niemals ausgelöst werden – etwa, weil der Bosskampf garantiert bis dahin die Phase wechselt.

Manchmal werden mehrere identische Fähigkeiten aufgelistet, die in festen Intervallen kommen. Dann sieht man zum Beispiel nicht nur den „Feueratem“ in 20 Sekunden, sondern auch den in 60 und den in 100 Sekunden. Das sei unnötig und vergeude nur Platz auf dem Bildschirm.

Diese und andere Probleme würden Addons wie Deadly Boss Mods aktuell beheben. Etwas, das Blizzard eigentlich selbst erledigen sollte.

Cortyn meint: Auch wenn ich die Kritik von MysticalOS nachvollziehen kann und ebenfalls der Meinung bin, dass die hauseigenen Features noch deutlich mehr Feinschliff benötigen, hat zumindest für mich die „Abschaffung von Addons“ weitestgehend funktioniert. Ich habe gar keine Raid-Addons mehr aktiv und fand – bis auf L’ura – alle Bosse auf heroisch gut machbar und recht eindeutig.

Klar, es gibt hier und da noch einige Problemchen, wie etwa der Umstand, dass man Frontals auch nach Monaten noch nicht perfekt erkennen kann. Aber das allgemeine Ziel, dass keine Addons mehr notwendig sind, wurde für mich erreicht.

Doch man muss auch anerkennen, dass das für die Profis nicht gilt. In den Top-Gilden sind viele Addons weiterhin Pflicht und können noch immer deutlich mehr, als WoW eigentlich zulassen wollte. Auf diesem Niveau ist es mit den Addons nur schlimmer geworden, da man jetzt mehrere Programme braucht, um die alten Ziele zu erreichen. Blizzard wird hier noch einmal nacharbeiten müssen.

Wie ist es mit euch und den Addons? Nutzt ihr viele Interface-Addons noch immer? Oder habt ihr euch mit Midnight auch von den allermeisten Interface-Anpassungen verabschiedet und erlebt das MMORPG jetzt in einer puristischen Form?