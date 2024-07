Alles, was ihr zum neuen MMORPG Throne and Liberty wissen müsst – In 3 Minuten

Throne and Liberty ist das „nächste große Ding“ am MMORPG-Horizont. Wir verraten euch in aller Kürze, was ihr zum Online-Rollenspiel von NCSoft und Amazon Games wissen müsst.

Vom 18. bis zum 23. Juli 2024 läuft auf PC (Steam), PlayStation 5 sowie Xbox Series die offene Beta von Throne and Liberty. Am 17. September 2024 erfolgt die weltweite Veröffentlichung. Wer sich eines der optionalen Early-Access-Pakete kauft (Preise und Inhalte sind bislang nicht bekannt), darf sich über bis zu fünf Tage Frühzugang freuen.

All das ist für uns Grund genug, euch noch einmal die wichtigsten Infos zu Throne and Liberty in aller Kürze zusammenzufassen.

Der nachfolgende Trailer stimmt euch auf Throne and Liberty ein:

Was ist Throne and Liberty für ein MMORPG? Throne and Liberty setzt seinen Fokus stark auf PvE- und PvP-Inhalte für große Gruppen, etwa Burgbelagerungen, Weltboss-Events und Gildenraids. Klassen gibt es nicht, stattdessen wird euer Spielstil von euren beiden Waffen bestimmt, zwischen denen ihr hin- und herwechseln könnt. Das Kampfsystem bietet einen Mix aus Tab-Target und Action.

Euer Abenteuer führt euch durch eine große Spielwelt, die sich durch das dynamische Wettersystem und den Tag-Nacht-Wechsel verändern kann. Durch Verwandlungen in Tierformen und Hilfsmittel wie einen Greifhaken bewegt ihr euch sehr mobil durch die Regionen.

Was für eine Serverstruktur nutzt Throne and Liberty? Throne and Liberty wird mehrere Server pro Region bieten, auf denen 3.000 bis 5.000 Spieler Platz finden sollen. Außerdem ist bekannt, dass es extra Server für den Frühzugang sowie für den Launch geben wird. Dank Crossplay landen PC- und Konsolen-Nutzer auf denselben Servern.

Auf was für ein Bezahlmodell setzt Throne and Liberty? Euch erwartet ein Free2Play-Bezahlmodell mit Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Es gibt dabei diverse Änderungen im Vergleich zur koreanischen Version, die sich positiv auf die Monetarisierung des Spiels auswirken. Alle Details erfahrt ihr hier:

Macht euch selbst ein Bild!

Was muss ich zur kommenden Open-Beta wissen? Die findet vom 18. bis zum 23. Juli 2024 auf PC (Steam), PlayStation und Xbox Series statt und jeder Interessierte kann teilnehmen. Falls ihr das MMORPG über Steam oder Xbox ausprobieren möchtet, könnt ihr den Beta-Client bereits herunterladen. PlayStation-Nutzer müssen bis zum Start der Beta um 19:00 Uhr warten.

Im Zuge der Beta erwartet euch eine verkürzte Level-Erfahrung, damit ihr euch in den wenigen Tagen auch das Endgame anschauen könnt. Abseits von Burgbelagerungen und Steuertransport-Events sollen alle anderen Launch-Features in der Beta spielbar sein.

