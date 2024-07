Neues MMORPG Throne and Liberty zeigt Charakter-Editor und Shapeshifting, ist nützlicher, als ihr denkt

Amazon bringt das koreanische MMORPG Throne and Liberty im September endlich nach Europa. In einem aktuellen Trailer zeigt das MMO den Charakter-Editor und die Shapeshifting-Mechanik, die nicht nur für den Kampf nützlich ist.

Was ist Throne and Liberty?

In Südkorea erschien das Action-MMORPG schon im Dezember 2023

Eine geschlossene Beta gab es im April

In Europa soll das Spiel am 17. September erscheinen

Eine Investorenkonferenz im Mai sorgte aber auch schon für negative Signale

In einem neuen Trailer präsentiert Throne and Liberty neue Features, die vor allem mit dem Charakter-Editor zu tun haben. Einen weiteren Fokus legt der Trailer auf die Shapeshifting-Mechanik.

Wolf, Otter oder Golem

Was sieht man im Trailer? Im Trailer wird der Charakter-Editor gezeigt, mit dem man angeblich über 100 Optionen haben soll, die Zehntausende Kombinationen ermöglichen sollen. So sieht man nicht nur an den Haaren und den Haarfarben viele Möglichkeiten, sondern auch Beispiele der Kleidung.

Den größten Fokus hat im Trailer aber das Shapeshifting. So beschränkt sich das nicht nur auf Wölfe. Man sieht, wie sich der Charakter in ein großes Insekt verwandelt. Die verschiedenen Transformationen soll man durch Quests und besiegte Gegner erhalten.

Neben dem Insekt, einem Otter, einem Adler und einem Wolf wurde auch gezeigt, dass man sich in einen Orc oder einen riesigen Golem verwandeln kann, um eine Burg einzunehmen. Im Trailer sieht das recht spektakulär aus, da man als Vorhut die Mauer einer Burg einreißt.

Auch eine sogenannte Guardian-Form wurde gezeigt, die euch im Kampf neue Fähigkeiten bieten soll. In dem aktuellen Trailer sieht man beispielsweise einen Mix aus Feuer- und Erdzauber.

Shapeshifting nicht nur für den Kampf. Das Interessante am Trailer ist auch der Nutzen des Shapeshiftings. Im Trailer sieht man, wie man als Wolf durch die Ebene reist, als Otter durchs Wasser schwimmt oder als Falke durch Bergformationen fliegt. Somit sieht das Shapeshifting nach einer grundlegenden Mechanik aus, die sich in allen Lebenslagen als nützlich erweisen soll. Eine Übersicht zu Throne and Liberty findet ihr hier: Throne and Liberty: Alles Wichtige zu Release, Klassen, Gameplay, Open Beta, Preis und Plattformen