In Throne and Liberty dreht sich alles um den Thron und am Wochenende wird er erstmals besetzt

In Throne and Liberty werden mit der Zeit immer weitere Inhalte freigeschaltet. Am Wochenende ist endlich das Herzstück des Spiels dran: Die Burg Felswacht.

Was hat es mit dem Thron auf sich? In Throne and Liberty dreht sich, wie der Name schon andeutet, alles um den Thron. Dieser befindet sich in der Burg Felswacht. Die großen und aktiven Gilden kämpfen im Endgame um die Herrschaft über den Thron.

Am Wochenende wird auf den Frühstart-Servern der erste Herrscher des Throns gekürt. Die Launch-Server sind erst eine Woche später dran.

Um den Thron zu besteigen, braucht ihr eine große und aktive Gilde:

Der Thron gehört euch, wenn ihr aktiv seid

Wer darf den Thron besetzen? Grundsätzlich kann jeder Spieler einmal zum König und Herrscher über Burg Felswacht werden und damit den Thron besteigen. Realistisch wird dieses Schicksal jedoch nur den Gildenleitern der aktivsten und größten Gilden im Spiel zuteil.

Am Freitag, dem 25. Oktober, um 00:00 Uhr wird für die Frühzugangs-Server entschieden, wer der erste Herrscher der Burg wird. Für die normalen Server findet diese Auslosung am 30. Oktober um 00:00 Uhr statt.

Die Gilde, die zu diesem Zeitpunkt in der Gildenplatzierung auf Platz 1 ist, wird automatisch zum Erstverteidiger der Burg Felswacht und damit bis zur ersten Belagerung zum Herrscher über die Burg.

Wie wird man Platz 1 im Gilden Ranking? Damit eure Gilde direkt von Anfang an zum Verteidiger und Herrscher der Burg Felswacht wird, müsst ihr Gildenpunkte sammeln. Diese Gildenpunkte setzen sich aus den Gildenaktivitätspunkten und den persönlichen Aktivitätspunkten der Mitglieder zusammen.

Um die Gildenaktivitätspunkte zu erhöhen, müssen eure Mitglieder Gildenspenden durchführen, Gildenraid-Bosse erledigen und Segens- und Zerwürfnissteine besetzen.

Um die persönlichen Aktivitätspunkte der Mitglieder zu erhöhen, können diese an dynamischen Events teilnehmen, Verträge erfüllen, Feldbosse besiegen und mystische Portale öffnen.

Jeden Tag verlieren eure Mitglieder allerdings 10 % ihrer persönlichen Aktivitätspunkte. Es kann sich also lohnen, bis zum letzten Tag zu warten und dann viele Aktivitäten auf einmal abzuschließen.

Wie geht es dann weiter? Der erste Herrscher und Verteidiger der Burg Felswacht bleibt nicht für immer an der Macht. In der folgenden Woche steht ein Steuertransport an, um Steuern von Vienta zur Burg zu bringen. Hier können alle Spieler auf dem Server versuchen, die Steuern zu stehlen. Zu den Steuern zählt auch die Echtgeld-Währung Luzent.

Die Burgbelagerung ist der große Höhepunkt von Throne and Liberty. Die verteidigende Gilde und ihre 3 Verbündeten Gilden werden sonntags um 16:00 Uhr die Burg gegen feindliche Gilden verteidigen müssen. Wer am Ende auf dem Thron sitzt, wird für die nächsten zwei Wochen der neue Herrscher über die Burg Felswacht und erhält ebenfalls Steuern in Form von Luzent und Sollant.

Große und mächtige Gilden versuchen bereits von Beginn an, euch daran zu hindern, stärker zu werden. Schließlich könntet ihr ihnen ja sonst die Herrschaft über den Thron streitig machen. Eine beliebte Methode ist es, den Feldboss Junobote zu blockieren. Mit einem Trick könnt ihr das jedoch einfach umgehen: In Throne and Liberty versperren Gilden euch den Weg zu einem Boss, doch mit einem Trick könnt ihr einfach vorbeilaufen