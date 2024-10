In Throne and Liberty versperren Gilden euch den Weg zu einem Boss, doch mit einem Trick könnt ihr einfach vorbeilaufen

In Throne and Liberty gibt es einen Feldboss, der besonders anstrengend ist. Junobote steht schon an einem Ort, der nur selten seine Tore öffnet und selbst wenn der Weg zu ihm frei scheint, stellen sich Gilden euch in den Weg. Mit einem Trick lauft ihr aber einfach an ihnen vorbei.

Um welchen Boss geht es? In Throne and Liberty spawnen zu verschiedenen Uhrzeiten am Tag Feldbosse. Diese Feldbosse gibt es zum Teil im PvE und im PvP. Der Boss Junobote ist dabei selten vertreten und wenn er dabei ist, ist der Weg zu ihm auch nicht einfach.

Der Feldboss Junobote steht im Schrein der Begierde. Der Schrein der Begierde ist ein Open-World-Dungeon, der sich nur öffnet, wenn es regnet. Wie in allen Open-World-Dungeons gilt der Abgrundvertrag, das bedeutet, dass nachts das PvP angeschaltet wird und Monster-Kills Abgrundvertrag-Marken verbrauchen.

Wer Junobote als Feldboss besiegen will, muss sich also schon vor dem Start, bei Regen, in den Schrein der Begierde begeben und dort bis zum Start bleiben, auch wenn es zu PvP kommt. Doch selbst wenn das geschafft ist, bleibt eine letzte Hürde.

Das letzte Hindernis lässt sich leicht umgehen

Was ist das für ein Hindernis? Wer in Throne and Liberty die meisten Spieler im PvP erledigt hat, erhält die Fähigkeit, alle 12 Stunden per Knopfdruck auf Nacht zu schalten. Das macht den Schrein der Begierde auch zum PvP-Gebiet, wenn der Feldboss Junobote eigentlich im PvE stattfinden soll. PvE-Spieler werden so häufig ins PvP gelockt.

Mächtige Gilden nutzen das auf vielen Servern, um den Weg zu Junobote zu blockieren. Sie warten bis kurz vor dem Start und erledigen dann alle Spieler, die den Feldboss bekämpfen wollen. Große Gilden zwingen anderen Spielern immer wieder PvP auf.

Mit einem Trick soll man jedoch das PvP im Schrein der Begierde umgehen können.

Was für ein Trick ist das? Im Schrein der Begierde gibt es zwei Gebiete: ein oberes Gebiet mit zwei Etagen und dem Feldboss, sowie ein unteres Gebiet mit vielen für die Quests relevanten Objekten.

Um schnell von einem zum anderen Gebiet zu gelangen, gibt es einen Teleporter, der nicht sehr weit entfernt vom Boss Junobote entfernt steht. Auf Reddit berichtet der Nutzer „Desu__“, dass der Teleporter einen Schild verleiht, der bis zu 30 Sekunden vor Angriffen im PvP schützt.

Während ihr beschützt seid, könnt ihr einfach an den Gegnern vorbeilaufen und wenn ihr schnell genug seid, sogar bis zu den Portalen des PvE-Bosses gelangen. Ihr dürft dabei jedoch niemanden angreifen und keine Fähigkeiten einsetzten. Solltet ihr das tun, endet euer Schild und ihr werdet wieder angreifbar.

Wie lässt sich das Nutzen? Ihr wartet einfach an einem Teleporter, ob es Nacht wird, wenn der Bosskampf ansteht. Sollte es wirklich Nacht werden, teleportiert ihr euch ins obere Gebiet und lauft mit eurem Schild, ohne jemanden anzugreifen, bis zu den Portalen.

Achtet darauf, keine Fähigkeiten einzusetzen und möglichst schnell zu den Portalen zu kommen, um euch hineinzubegeben, bevor der Schutzschild abläuft.

Ob Amazon Games in Zukunft dafür sorgen wird, dass Spieler, die nicht zu den Top-Gilden gehören, von ihnen verschont bleiben, ist ungewiss. Die Entwickler haben im Interview jedoch bereits einige Hinweise zu zukünftigen Updates gegeben: Throne and Liberty: Mehr Komfort und Optionen zur Anpassung, optimierte Progression – Amazon Games über die Zukunft des MMORPGs