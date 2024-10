Im MMORPG Throne and Liberty können die Top-Spieler alle anderen ins PvP zwingen und die fühlen sich als Opfer

In Throne and Liberty gibt es Aktivitäten in der offenen Welt, die derzeit für hitzig geführte Diskussionen sorgen. Im Fokus stehen dabei – mal wieder – Gilden sowie die Konflikte zwischen den Spielern.

Was sind das für Aktivitäten? Auf Reddit wirft der Spieler driveled die These in den Raum, dass die Weltbosse in der offenen Welt zum schlimmsten Inhalt von Throne and Liberty mutieren, sobald der Status auf Konflikt steht (PvP ist während des Events aktiviert).

Ähnlich frustrierte Kommentare gibt es zu den PvP-Events allgemein (etwa hier auf Reddit) oder über die offenen Abgrund-Dungeons, in denen zeitweise PvP aktiv ist. Der Grund ist meist derselbe: Einige wenige Allianzen dominieren die PvP-Inhalte in der offenen Welt.

Gilden sind wichtig in Throne and Liberty, das Video erklärt, warum das so ist:

Wenn die Finsternis einbricht

Was ist das für ein mächtiges Werkzeug? Verschärft wird das Problem durch die Transzendierende Kraft „Finsternis“, die es PvP-affinen Gruppen ermöglicht, andere Spieler für die nächsten 10 Minuten ins PvP zu zwingen. Auf die Art ist es sogar während friedvollen Phasen möglich, andere Spieler an Engstellen davon abzuhalten, bestimmte Weltbosse wie Junobote herauszufordern.

Darüber beklagt sich unter anderem der Spieler Known_Click auf Reddit. Viele andere MMORPG-Fans stimmen ihm zu:

103048 erinnert sich auf Reddit: „Ihr hättet den ersten Tag sehen sollen, an dem die Insel eröffnet wurde. Die erste Welle von Leuten, die mit dem Wal zum Wegpunkt geritten sind, und Bäm, Finsternis. Das war der lustigste Tod, den ich je erlebt habe, denn die halbe Gilde wartete dort schon.“

Blasmere ärgert sich (via Reddit): „Ehrlich gesagt, ich bin so erstaunt über die Leute, die sagen: Das ist ein PvP-Spiel, wenn du es nicht magst, bleib weg! Genau das tue ich, ich bleibe weg, und dann erzwingen die Top-1-Spieler das PvP … und ich komme nicht dazu … Finsternis ist eine toxische Fähigkeit und ich hasse sie.“

GoldenSnowSakura schreibt auf Reddit: „Ich stimme zu, dass die Möglichkeit, PvP in einem ganzen Gebiet zu aktivieren, völlig verrückt, ekelhaft und unangebracht ist.“

Wie bekommt man die Finsternis? Insgesamt gibt es drei Transzendenzfähigkeiten, die ihr euch auch in eurem Fähigkeitenfenster anschauen könnt: Starkregen, Finsternis und Starkwind. Zugang zu den Transzendenzfähigkeiten gibt es nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Für Starkregen müsst ihr auf der Aktivitätsplatzierung auf Platz 1 sein, wenn die Auswertung erfolgt.

Für Finsternis müsst ihr auf der Tötungsplatzierung auf Platz 1 sein.

Für Starkwind müsst ihr bei der Gildenplatzierung auf Platz 1 sein.

Die aktuellen Platzierungen findet ihr, wenn ihr im Hauptmenü des MMORPGs auf Platzierung im Abschnitt Community geht.

Was muss ich zu Throne and Liberty wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.