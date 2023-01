Throne and Liberty: Alles zu Release, Klassen und Gameplay des neuen MMORPGs

Throne and Liberty ist ein neues MMORPG von NCSoft (Aion, Blade &Soul). Es soll ein AAA-Spiel für PC und Konsolen werden, in dem vor allem die actionreichen Kämpfe im Vordergrund stehen. Doch für wen eignet sich das MMORPG?

Was ist Throne and Liberty genau? Das neue MMORPG von NCSoft war ursprünglich als Lineage Eternal geplant, wurde jedoch 2017 komplett offline genommen, weil es den ersten Testern nicht gefallen hat. Es folgte eine jahrelange Überarbeitung und schließlich eine Umbenennung zu Throne and Liberty.

Ihr erstellt euch einen Charakter, wobei es nur Menschen zur Auswahl gibt. Euer Spielstil wird von zwei Waffen bestimmt, zwischen denen ihr im Kampf hin- und herwechseln könnt.

Das Kampfsystem soll actionreich und ähnlich wie in Blade & Soul werden.

Die gesamte Spielwelt soll ohne Ladebilschirme auskommen.

Es soll hochwertige PvE-Inhalte geben. Bisher ist die Rede von riesigen Bosskämpfen, dynamischen Events und einer Story, die eine wichtige Rolle spielen soll.

PvP ist optional, wobei es in jedem Gebiet Events geben kann, bei denen ihr in PvP verwickelt werden sollt. Diesen Events soll man aber ausweichen können. Zudem soll es riesige Schlachten um Festungen geben.

Kern des gesamten Spiels ist ein dynamisches Wetter-System, das Einfluss auf Fähigkeiten, Belagerungen und Gegner in der Spielwelt nehmen soll. Pfeile sollen bei Wind schneller fliegen, Zugänge wie Kanalisationen durch Regen blockiert werden können.

Erstes Gameplay zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Throne and Liberty erscheint weltweit zur gleichen Zeit

Wann findet der Release von TL statt? Throne and Liberty soll in der ersten Hälfte von 2023 weltweit erscheinen. Ursprünglich war der Release 2022 geplant, allerdings verzögerte er sich, weil noch ein westlicher Publisher gesucht wurde. Erscheint Throne and Liberty für PS5 und Xbox Series X/S? Ja, direkt zu Release soll es sowohl eine PC als auch eine Version für Konsolen geben. Wie steht es um die Serverstruktur? Throne and Liberty soll mehrere Server pro Region bieten, auf denen 3.000 bis 5.000 Spieler Platz finden sollen. Also etwas mehr als in New World (2.000), aber kleiner als Lost Ark (etwa 20.000).



Allerdings soll es nur eine weltweite Version geben, die für alle Regionen die gleichen Inhalte und Balance bietet. Wie steht es um die Monetarisierung? Eine klare Aussage gibt es nicht. Allerdings soll sich die Monetarisierung von Lineage unterscheiden, damit sie sich nicht kannibalisieren. Lineage ist Free2Play mit einem aggressiven Shop. Vieles spricht also für Buy2Play mit einem gemäßigten Shop.



Außerdem hieß es im Conference Call am 12.08.2022: “We will minimize the gap between users as much as possible and avoid Pay2Win-Design.”

Was wissen wir über die Engine? Throne and Liberty wurde ursprünglich in der Unreal Engine 4 entwickelt. Ob es ein Upgrade auf die UE5 gab, ist derzeit nicht bekannt.

Klassen, Waffen und die Charakterentwicklung

Wie ist Throne and Liberty aufgebaut? Zu Beginn erstellt ihr euch einen Charakter, wobei es einen detaillierten Charaktereditor geben soll. Zur Auswahl stehen als Volk jedoch nur die Menschen. Zudem wählt ihr keine Klasse, denn darauf verzichtet das MMORPG.

Dafür bekommt ihr zwei verschiedene Waffensets. Zwischen ihnen könnt ihr jederzeit wechseln. Jede Waffe soll dabei auch defensive Elemente bieten. Welche Waffen es genau gibt, wurde bisher nicht verraten, allerdings sollen sie keine klassische Holy Trinity repräsentieren. Ein Charakter soll zudem alle Waffen “leveln” können.

Euren Charakter selbst levelt ihr dann über Quests, dynamische Events und weitere Spielinhalte. Ein besonderer Clou sind dabei die Fortbewegungsmöglichkeiten.

So werdet ihr euch selbst in Tiere verwandeln können, um schneller voranzukommen, etwa ein Adler im Flug, ein Wolf am Boden oder ein Hai im Wasser. Ihr sollt euch zudem selbst in die riesigen Belagerungsmonster verwandeln können und bekommt einen Kletterhaken an die Hand, um schneller Wände zu überwinden.

Was ist das Memorial-System? Die Memorials sollen ein wichtiger Bestandteil des Spiels sein. Dabei handelt es sich um große Veränderungen in der Welt, etwa Story-Fortschritte. Diese soll der ganze Server gemeinsam meistern, statt Spieler in einzelne Phasen zu werfen.

Über die Memorials soll man jedoch auch in der Lage sein, alte Inhalte später nochmal zu erleben. Genaue Details gibt es dazu aber noch nicht.

PvE, PvP und das dynamische Wetter-System

Welche PvE-Inhalte gibt es? Hier gibt es bisher nur wenige Aussagen. Das PvE soll eine zentrale Rolle spielen, damit Throne and Liberty den Mainstream erreicht. So soll es hochwertige Inhalte geben, die mit einer starken Story begleitet werden.

Zudem wird es in der Welt dynamische Events geben, an denen man teilnehmen kann.

Welche PvP-Inhalte gibt es? Im PvP wird es ebenfalls dynamische Events geben. Diese sollen immer auf der Karte angezeigt werden, damit PvE-Spieler sie bewusst umgehen können.

Die Events in Throne and Liberty sollen zudem auf den Hintergrundgeschichten der einzelnen Regionen innerhalb des MMORPGs basieren und regional stattfinden. Dabei treten Spieler ca. 20 Minuten lang gegeneinander an und verfolgen das Ziel, in einer Rangliste aufzusteigen.

Ein Beispiel war das “Wolfsschwanz-Event”. Dabei sollten die Spieler 20 Minuten lang Wölfe töten und ihre Schwänze sammeln. Allerdings war in der Region das PvP aktiv, sodass Spieler einander töten und die gesammelten Wolfsschwänze klauen konnten. Wer am Ende die meisten Schwänze hatte, bekam die größten Belohnungen.

Zudem wird es Gildenkriege um Festungen geben. Diese sollen in den gezeigten Massenschlachten und mit Belagerungswaffen stattfinden.

Diese Monster kann man selbst steuern.

Was hat es mit dem Wetter-System auf sich? Die Spielwelt des MMORPGs wird verschiedene Wetter- und Umwelteinflüsse bieten. So soll sich das Terrain von Gebieten verändern, wenn es regnet oder stürmt. Dieses Wetter soll auch Einfluss auf eure Fähigkeiten nehmen.

Die Spieler, die in der PvP-Rangliste am höchsten stehen, sollen zudem zweimal am Tag das Wetter für 10 Minuten beeinflussen können, was den Reiz am PvP erhöhen soll.

Zudem wird es einen Tag- und Nachtzyklus geben, der ebenfalls die Welt verändert. Ein Tag soll vier Stunden andauern, die Nacht eine Stunde.

Minimalistisches UI und Pets

Was wissen wir sonst über das Spiel? In Videos und QnAs wurden immer wieder kleine Details verraten. Diese haben wir hier für euch gesammelt:

Das UI von Throne and Liberty soll minimalistisch sein und nur das Nötigste anzeigen.

Wer eine Belagerung gewinnt, darf am Ende die Übernahme am Thron kanalisieren, was den einen Teil des Namens ausmacht.

Die Spielwelt selbst soll viele Freiheiten bieten, woher dann das “Liberty” kommt.

Es wurden kleine Pets in Videos gezeigt, allerdings ist derzeit noch unklar, ob sie mit besonderen Funktionieren daher kommen.

Man hat im Video bisher nur gesehen, dass Charaktere Kräuter sammeln können. Ansonsten ist rund um ein mögliches Crafting-System nichts bekannt.

Charaktere in den Videos hatten das Level 70, es ist aber möglich, dass das Max-Level noch höher liegt.

Was sagt ihr zu Throne and Liberty? Spricht euch das MMORPG an oder wartet ihr auf einen anderen Titel?

Eine mögliche Alternative könnte Blue Protocol sein. Das richtet sich vor allem an Fans von PvE und Anime. Alles dazu haben wir hier gesammelt:

Alles zum neuen MMORPG Blue Protocol: Release, Klassen, PvP und Gameplay