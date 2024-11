Im Jahr 2024 sollen einige neue MMORPGs erscheinen, doch fehlt es überall an konkreten Release-Terminen. Stattdessen kommt es zu Verschiebungen und immer neuen Alpha- und Beta-Tests. In diesem Special stellen wir euch die Online-Rollenspiele vor, die weiterhin bis Dezember 2024 erscheinen sollen.

Was ist das für eine Liste? Auf MeinMMO stellen wir euch regelmäßig neue MMORPGs vor, die noch erscheinen sollen. Damit ihr nicht den Überblick verliert, welche Spiele gerade in Entwicklung sind, haben wir diese Liste erstellt.

Alle Titel, die hier genannt werden, haben ihren Release oder den Start einer Early-Access-Phase offiziell für 2024 bei uns im Westen angekündigt. Wir verraten euch, was die Spiele ausmacht und wie wahrscheinlich ihr Release in diesem Jahr ist.

Welche MMORPGs sind schon erschienen?

Diese Liste befasste sich ursprünglich mit den MMORPG-Releases im Jahr 2023. Wir hatten den Artikel im Mai 2024 für das aktuelle Spielejahr runderneuert und jetzt – am 21. November 2024 – noch einmal aktualisiert.

Odin: Valhalla Rising

Setting: Wikinger/Fantasy | Entwickler: Lionheart Games | Plattform: PC, Android, iOS | Release-Datum: 2024 | Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? Odin: Valhalla Rising spielt in einer Welt der nordischen Mythologie. Bekannte Figuren wie Odin oder Thor sollen darin vorkommen, ebenso wie die Kontinente Midgard, Jötunheim, Nidawellir und Albenheim.

Ihr erkundet eine offene Spielwelt ohne Ladebildschirme, in der euch etliche Abenteuer erwarten

Ihr habt dabei die vier Klassen zur Auswahl – Krieger, Schurke, Priester und Zauberin

Es gibt eine Holy Trinity aus Tank, DD und Heiler

Ihr sollt in der Welt klettern, reiten, schwimmen und auf Drachen fliegen können

Im Endgame erwarten euch Dungeons und PvP-Gefechte

Einen ersten Einblick gibt euch dieses Video vom YouTuber Steparu:

Für wen ist es interessant? Odin: Valhalla Rising richtet sich primär an Fans von Mobile-MMORPGs. Das sieht man etwa am UI und dem Autoplay. Dort macht es jedoch grafisch einen guten Eindruck. Wer also auf dem Smartphone nach einem hübschen MMORPG sucht, das die nervigen Inhalte auch allein erledigt, sollte das Spiel aus Korea im Blick behalten.

Wie wahrscheinlich ist der Release 2024? Odin erschien bereits 2021 in Korea und war ein riesiger Erfolg. In den ersten zwei Tagen soll es über 11 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Für 2022 war der Release im Westen angekündigt und sollte von Kakao Games (Elyon, ArcheAge) durchgeführt werden.

Dann hieß es von Kakao, dass das Spiel 2023 definitiv erscheinen soll, allerdings erst im vierten Quartal. Es folgte ein spätes Update beim Finanzbericht aus dem Mai 2024, dass das Spiel für die zweite Hälfte 2024 eingeplant ist. Mittlerweile haben wir November 2024 und in der offiziellen FAQ (via odin-valhallarising.com) gibt es weiterhin keinen konkreten Termin.

Corepunk

Setting: Mix aus Cyberpunk, Steampunk, Dark-Fantasy und Science-Fiction | Entwickler: Artificial Core | Plattform: PC, Android, iOS | Release-Datum: 2024 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Corepunk ist ein „Top-Down-MMORPG“ mit einer offenen Welt. Optisch und auch vom Gameplay erinnert viel an League of Legends. Ihr steuert euren Charakter mit der Maus anstelle von WASD und müsst auch Skill-Shots über die Maus abfeuern.

Gleichzeitig ist Corepunk aber ein klassisches MMORPG, das laut Entwicklern von der Schwierigkeit an WoW Classic erinnern soll. Euch erwarten Dungeons und Raids, die mit Mythic+ in WoW vergleichbar sein sollen. Hinzu kommen PvE-Inhalte in der offenen Welt, PvP und Crafting, bei dem man die besten Crafter auf einem Server kennen muss, wenn man die besten Items haben möchte.

15 Minuten vom ersten Gameplay könnt ihr euch hier anschauen:

Wie wahrscheinlich ist der Release 2024? Im vergangenen Jahr gab es einen ersten Alpha-Test. Die Entwickler hängen ihrem ursprünglichen Plan also ganz schön hinterher, wenn man bedenkt, dass es vor Jahren schon eine offene Beta und 2023 eine Early-Access-Phase geben sollte.

Doch geht es vorwärts! Vom 6. August 2024 bis zum 6. September 2024 lief der Alpha-Test 4. Eine extra Beta-Phase wird es im Anschluss nicht geben, da am 26. November 2024 der Early-Access-Start folgen soll. Einen Termin für den finalen Launch gibt’s bislang nicht. Alles Weitere erfahrt ihr hier: Release, Alpha & Beta, Download, Launcher, Steam, Early Access, Keys – alles Wichtige zum MMORPG Corepunk

Pantheon: Rise of the Fallen

Setting: Fantasy | Entwickler: Visionary Realms | Plattform: PC (Steam) | Release-Datum: 13. Dezember 2024 (Early Access) | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Pantheon: Rise of the Fallen möchte ein oldschooliges MMORPG sein, das die Spieler herausfordert und dafür umso mehr belohnt. Der Fokus liegt dabei aufs Miteinander, mit großen Raids und nicht-instanziierten Dungeons in der offenen Welt.

Pantheon: Rise of the Fallen soll zum Start nur einen Einmalpreis einfordern und keine weiteren Kosten in Form von Ingame-Shop oder Battle-Pass mitbringen. Von Anfang an mit dabei sind 12 Klassen sowie je 6 Zonen und spielbare Völker.

Wie wahrscheinlich ist der Release 2024? Nach langer Entwicklungszeit stehen die Zeichen jetzt voll auf Early-Access-Start. Und da wir uns dem 13. Dezember 2024 immer weiter nähern, sinkt die Chance, dass es kurz vor dem Launch noch zu einer Verschiebung kommt.

Die EA-Phase soll laut den Entwicklern übrigens mindestens zwei Jahre dauern. Ein finaler Release im Jahr 2027 scheint daher recht wahrscheinlich zu sein.

Diese MMORPGs werden 2024 nicht erscheinen

Diesen Teil der Liste können wir sehr kurz halten, und wir konzentrieren uns nur auf die ganz großen Projekte:

Was sagt ihr zu den kommenden MMORPGs? Auf welches freut ihr euch am meisten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Obwohl einige der Spiele erst in ferner Zukunft erscheinen, sieht es für das Genre insgesamt richtig gut aus: Die 10 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2024