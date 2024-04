Neues MMORPG meistert Schlachten mit mehr als 1.000 Spielern, scheitert aber am Free2Play-Problem

Immer mehr Spieler teilen ihre Erfahrungen mit Throne and Liberty, das irgendwann 2024 auch bei uns im Westen erscheinen soll. In einem Bereich könnte die MMORPG-Hoffnung sämtliche Konkurrenten überflügeln. Dafür nervt ein altbekanntes Problem von Online-Rollenspielen mit Free2Play-Modell.

Was macht Throne and Liberty besonders gut? Im neuen MMORPG von NCSoft erwarten euch Schlachten, in denen auch mal mehr als 1.000 Spieler aufeinandertreffen können. Wie MeinMMO bereits berichtet hat, findet derzeit ein geschlossener Test von Throne and Liberty auf West-Servern statt und die Spieler zeigen sich begeistert von den epischen Massenkeilereien.

Coconutham schreibt auf Reddit zum Beispiel, dass die Performance des Spiels bei einer Belagerung mit mehr als 1.000 Teilnehmern nicht einmal unter 60 Bilder pro Sekunde gefallen sei. Auch i_am_Misha berichtet auf Reddit: Egal, ob 10 vs. 10, 100 vs. 100 oder 1.000 vs. 1.000, es gab offenbar null Lag, keine Probleme und nur geringe Auswirkungen auf die Bildwiederholrate.

Die Beta von Throne and Liberty läuft, hier seht ihr den zugehörigen Trailer:

Warum ist das so bemerkenswert? Trotz moderner Server und flotter Rechner pfeifen Online-Rollenspiele auch im Jahr 2024 regelmäßig aus dem letzten Loch, wenn sich zu viele Spieler gleichzeitig auf dem Bildschirm beziehungsweise in einem Areal tummeln.

Speziell bei Genre-Vertretern mit schicker Grafik und beeindruckenden Zaubereffekten gehen die Bilder pro Sekunde leicht in die Knie, sobald zu viel los ist. Es kommt zu Lags, Verbindungsabbrüchen und nervigen Gummibandeffekten. Eine spaßige Spielerfahrung sieht anders aus. Throne and Liberty könnte sich damit von der Konkurrenz positiv abheben.

Tolle Technik, aber dennoch kein Spaß?

Was ist die größte Baustelle von T&L? So geschmeidig die Beta von Throne and Liberty derzeit offenbar läuft, so harsch fällt die Kritik von Spielern aus, die bereits die final veröffentlichte Korea-Version des MMORPGs spielen. Der Bericht von Coolboyman auf Reddit dreht sich dabei um eine Spaßbremse, unter der leider auch viele andere Free2Play-Titel leiden.

Der frustrierte Spieler beschwert sich über Cheater und Hacker, die durch den kostenlosen Eintritt in großer Zahl die Spielwelt überschwemmen würden. Die Schummler nutzen dabei offenbar auch Tools, um ihre Werte anzupassen, wodurch es machbar sein soll, mächtige Weltbosse oder andere Spieler mit einem Schlag auf die Bretter zu schicken. Auch Wall-Hacks sollen zum Einsatz kommen.

Die Betrügereien seien wiederum möglich, so Coolboyman weiter, weil Throne and Liberty viele wichtige Daten auf der Client-Seite hinterlegen würde. Es sieht so aus, als wiederhole das erfahrene NCSoft-Team jetzt einen Fehler, den Blizzard mit Diablo und der Einführung vom Battle.net bereits im Jahr 1997 gemacht hatte.

Bleibt zu hoffen, dass NCSoft und Amazon Games (verantwortlich für die westliche Portierung) diese Baustelle vor dem Launch im Westen noch angehen werden, um es den Cheatern zumindest so schwer wie möglich zu machen.

Falls ihr weiterhin neugierig auf das neue Online-Rollenspiel wartet: Auf MeinMMO findet ihr alle Infos zu Throne and Liberty.