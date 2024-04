Manor Lords auf Steam ist mir ab heute wieder total egal, Warhammer wird mich hunderte Stunden beschäftigen

Manor Lords ist gerade das Spiel der Stunde auf Steam. Im Hype geht allerdings etwas Wichtiges unter: Total War: Warhammer 3 bekommt einen neuen DLC und ein kostenloses Update dazu. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat darauf sehnlicher gewartet als auf den neuen Aufbau-Hit.

Total War: Warhammer 3 ist nicht nur eines meiner Lieblingsspiele, es ist auch eines der größten Strategiespiele überhaupt auf Steam. Das liegt an dem kostenlosen „Immortal Empires“-Update, welches die Welt damals so unfassbar riesig gemacht hat:

Statt einfach nur den dritten Warhammer-Teil zu spielen, verbindet Immortal Empires Total War: Warhammer 1, 2 und 3 zu einer einzigen, riesigen Map mit über 280 Fraktionen, die dort gegeneinander kämpfen.

Das alles kommt in der fantastischen Welt von Warhammer, einer rauen, brutalen Fantasy-Welt, die sich definitiv an Erwachsene richtet. Alles in Allem: Genau mein Spiel und ich habe schon weit über 500 Stunden darin versenkt.

Nun kam am 26. April 2024 aber Manor Lords raus. Ein neues Aufbau-Spiel, das alle auf Steam total mitreißt, obwohl es noch unfertig ist. Über 170.000 Spieler in der Spitze hat es (via steamcharts).

Obwohl mir Manor Lords gefiel, hat mich der Hype nicht mitgerissen. Zum einen fehlen mir schlicht noch Inhalte, zum anderen kommt heute, am 30. April um 16:00 Uhr deutscher Zeit, endlich mein heiß erwarteter DLC für Warhammer.

Neue Einheiten für alle mit Größenwahn – Also mich!

Am 30. April erscheint „Thrones of Decay“ mit einem bezahlten DLC. Der wird ein „Lord Pack“, bringt also neue legendäre Kommandanten für bestehende Fraktionen mit sich:

Elspeth von Draken (Imperium), eine Zauberin auf einem Drachen, deren besondere Mechanik die Schwarzpulver-Vormacht des Imperiums mit Magie verbindet.

Malakai Makaisson (Zwerge), der die Vorzüge von Slayern mit Ingenieuren verbindet, über ein eigenes Luftschiff gebietet und besondere Abenteuer bestreiten soll.

Tamurkhan (Nurgle), ein „Heavy Hitter“, der besondere Häuptlinge rekrutieren kann und selbst in seinem Tod als Madenlord noch seine Gegner verspeist.

Obwohl das Imperium für mich immer eine der langweiligsten Fraktion war – Chaoszwerge for Life! – hat mich Elspeth direkt abgeholt. Sie bekommt eine besondere Einheit: den Landkreuzer aus Marienburg, ein verdammtes Schlachtschiff auf Rädern!

Ein voll funktionsfähiges Schlachtschiff an Land – Ein Traum wird wahr!

Als Connaisseur der schweren Artillerie der Chaoszwerge ist solch ein Schmuckstück für mich natürlich der Grund, der Dame eine Chance zu geben und zu schauen, ob sie die Schlagkraft mit ihren anderen Einheiten stützen kann.

Bezahlter DLC für mich, kostenloses Update für alle

Zusätzlich zum DLC, für den bisher noch kein Preis bekannt ist, kommt ein kostenloses Update und selbst das hat es in sich. Update 5.0 bringt:

einen kostenlosen legendären Lord, Epidemius (Nurgle)

einen neuen Helden, den Gold-Zauberer

ein neues Kampagnen-Feature: Die Nemesis-Krone hat starke Vorteile, senkt aber die Beziehung zu allen anderen Fraktionen, ähnlich wie das Schwert von Khaine

Dazu erwarten euch einige Balance-Anpassungen. Ihr findet die Patch Notes auf der offiziellen Website.

Total War ist nach dem Streit mit der Community wieder „sehr positiv“

Die Macher von Total War, Creative Assembly, hatten zuletzt einen ziemlich großen Streit mit der Community. Der Grund damals waren vor allem hohe Preise für Inhalte, die früher günstiger waren und generelle Unzufriedenheit mit den DLCs:

Mehr zum Thema Großes Spiel zu Warhammer auf Steam galt als Meilenstein – Aber ein Streit zwischen Entwicklern und Fans eskaliert gerade von Benedict Grothaus

Der Nachfolger-Teil der Reihe, Pharaoh, spielte dabei ebenfalls eine Rolle. Hier waren die Spieler generell enttäuscht von den Inhalten. Die Macher haben irgendwann die Bremse gezogen, Geschenke verteilt und Besserung gelobt.

Das war nötig: Zeitweise stand Total War: Warhammer 3 auf gerade einmal 19 Prozent Zustimmung auf Steam. Das hat sich mittlerweile deutlich gebessert. Gegenwärtig steht das Spiel sogar bei 85 Prozent und ist damit „sehr positiv“ (via Steam).

Ich bin mir recht sicher, dass mich „Thrones of Decay“ nicht enttäuschen kann. Die Inhalte klingen jetzt schon so gut, dass ich weiß, dass ich sicher noch einmal 100 Stunden in den kommenden Wochen investieren werde. Das ist schon geplant und Mitstreiter sind rekrutiert – nur die Energydrinks fehlen noch.

Warhammer zählt ohnehin zu meinen liebsten Welten, weil es schlicht Fantasy für Erwachsene ist. Die Hintergründe habe ich hier einmal erklärt: Weil 3 Typen vor 50 Jahren Holzfiguren verkauft haben, gibt es heute die beste Fantasy-Welt überhaupt