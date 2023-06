Eine der besten Serien auf Netflix bekommt ein neues Spiel auf Steam, bietet bekannte Charaktere in Virtual Reality

Im neuen Update-Trailer aus dem VR-Showcase am 14. Juni werden die geplanten Inhalte näher vorgestellt. So dürften vor allem die neuen Optionen zur Charakter-Gestaltung interessant werden, da es ein soziales Element geben soll, bei dem bis zu 6 Spieler miteinander im Pub abhängen, sich austauschen und Minigames zocken können.

Die Handlung spielt im Nachkriegs-England der späten 20er-Jahre, also einige Jahre nachdem die Serie einsetzt. Spieler schlüpfen in die Rolle des stummen Deserteurs Sammy Taylor, der bei der Shelby-Familie Zuflucht sucht. Bevor er sich der Gang anschließen und ihren Schutz genießen kann, muss er sich jedoch erst beweisen.

Was ist das für ein Spiel? Peaky Blinders: The King’s Ransom (Des Königs Lösegeld in der deutschen Version) ist das neueste Spiel zur Netflix-Serie über eine englische Gangster-Familie. Es erschien am 9. März 2023 für Meta Quest 2 und PICO 4, ein Release auf Steam soll folgen.

