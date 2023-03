Neues Sandbox-MMORPG auf Steam verbindet endlos viele Gebiete und Housing – Zeigt PvE-Kämpfe im exklusiven Trailer

Zudem wird es in WorldShards Housing geben. So habt ihr eine eigene Insel, auf der ihr neben Werkbänken auch ein eigenes Heim errichten könnt. Auf dieser Insel lebt nur ihr, habt allerdings die Möglichkeit, eure Freunde zu euch einzuladen.

So könnt ihr beispielsweise eine Axt, einen Hammer oder ein Schwert tragen. Es gibt allerdings auch Klauen, die ihr an euren Händen befestigt und mit denen ihr euch wie Wolverine in den Kampf stürzt.

Das MMORPGs spielt in der bunten Fantasy-Welt Murrlandia, die von Katzen beherrscht wird. Doch diese Welt wurde zerstört und es liegt nun an euch, einem Menschen, bei dem Wiederaufbau zu helfen und gegen böse Eindringlinge zu kämpfen.

Was ist das für ein Spiel? WorldShards (PC) ist ein Sandbox-MMORPG, das von dem Indie-Entwicklerstudio Lowkick Games entwickelt wird und auf PC via Steam erscheint.

