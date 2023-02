MMORPG verlässt nach 6 Jahren den Early Access auf Steam – Spielerzahlen sind jetzt 8x so hoch

Das Mittelalter-MMORPG Gloria Victis gibt es seit Juni 2016 auf Steam, es befand sich seitdem im Early Access. Vor kurzem feierte es seinen vollständigen Release und die Spielerzahlen stiegen an. Doch die Spieler üben reichlich Kritik.

Am 07. Februar 2023 erschien Gloria Victis in der offiziellen Vollversion auf Steam, nachdem es sich 6,5 Jahre in einem Zustand der offenen Beta befand.

Während des Early Access verzeichnete das MMORPG meistens zwischen 400 und 600 Spieler pro Tag. Seit dem vollständigen Release sind es knapp 3400 – Die Zahl ist also 8x so hoch (via SteamDB).

Realistische Kämpfe im Mittelalter

Was ist das für ein Spiel? Gloria Victis ist ein Mittelalter-MMORPG mit Sandbox-Elementen vom Entwickler Black Eye Games. PvP spielt eine wichtige Rolle. Ihr belagert und erobert Burgen, während ihr euch Schlachten mit anderen Spielen liefert. Auch PvE-Inhalte bietet das MMORPG – Dazu zählen Gruppen-Quests und Raids.

Ihr spielt keine feste Klasse, sondern levelt eure Skills und könnt damit eine individuelle Spielweise wählen. Das Kampfsystem ist dabei actionreich, ihr müsst beispielsweise selbst zielen.

Es gibt 3 Nationen, wovon ihr eine auswählt und euch ihr anschließt. Gegen die anderen beiden Nationen kämpft ihr quasi ständig, denn PvP ist überall möglich. In den meisten Gebieten verliert ihr keine Items wenn ihr sterbt, doch an manchen Orten droppt ihr ein Ausrüstungsteil pro Tod.

Zudem bietet das MMORPG ein vielfältiges Crafting-System.

Gloria Victis will möglichst realistisch sein, wie es in der Beschreibung auf Steam angibt. Grafisch ist das bei dem kleinen Indie-Entwicklerteam aus Polen nur bedingt möglich. Dennoch erhielt das MMORPG 2022 ein Grafik-Update.

Hier seht ihr den Trailer des MMORPGs:

Welche Monetarisierung nutzt das Spiel? Gloria Victis ist Buy2Play und kostet derzeit 19,99 Euro, wie bereits im Early Access. Zusätzlich gibt es einen Shop, der kosmetische Inhalte und Account-Erweiterungen wie zusätzliche Charakterplätze oder Namensänderungen anbietet. Auf Pay2Win verzichtet das MMORPG.

Nur noch zu 61 % positiv bewertet – Was stört die Spieler auf Steam?

In der gesamten Zeit erhielt Gloria Victis 70 % positive Reviews und damit die Bewertung “Größtenteils positiv” auf Steam. Doch in den letzten 30 Tagen fielen die Bewertungen schlechter aus, weshalb es aktuell nur noch bei 61 % liegt und damit “Ausgeglichen” erhält.

Wir fassen ein paar der Stimmen in den Steam-Reviews für euch zusammen, sowohl positive als auch negative:

Carnifex schreibt nach 75 Spielstunden: “Mount & Blade Kampfsystem mit einer Map im Elder Scrolls Online Cyrodiil-Style. Sehr cooles PvP-MMO”.

GC- schreibt nach 4.2038 Spielstunden: “Gloria Victis ist das einzige Spiel, das ich kenne, das die Entwickler immer mehr kaputt gemacht haben […] Das Spiel funktionierte technisch einwandfrei im Early Access. Seit dem Release hängt es sich auf und Server sind überlastet. Nur Frustration momentan”.

Skynyrd_Dsg schreibt nach 148 Spielstunden: “Ich bin neu in dem Spiel und habe bisher eine gute Zeit. Ich habe ein paar Bugs gefunden, die aber direkt behoben wurden. Das Game läuft super, PvP macht Spaß”.

Motives schreibt nach 59 Spielstunden: “Das Kern-Gameplay und das Kampfsystem sind super. 90 % des restlichen Spiels funktioniert nicht.”

User auf reddit schildert seine Eindrücke nach 2000 Spielstunden

Der reddit-User Alixxiv gibt an, über 2000 Spielstunden in das MMORPG gesteckt zu haben. In einem Post schreibt er eine ausführliche Rezension.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Als negative Punkte nennt er folgende Probleme:

Es sei kein richtiges Sandbox-Spiel

Das Kampfsystem soll so schlecht sein, dass man lernen muss, mit den Fehlern umzugehen.

Gloria Victis hänge stark von den Spielerzahlen ab. Wenn niemand online ist, passiere nichts.

Keine Roadmap während der Beta, schlechte Kommunikation der Entwickler mit ihrer Spielerbasis

Als positives Feedback nennt er zuerst die Atmosphäre von Gloria Victis, die er für ein Indie-Team gelungen findet. Da ihm zufolge die meisten Indie-Fans keinen Wert auf extrem gute Grafiken legen, sei hier alles okay.

Auch den Einstieg findet Alixxiv gut, da man ohne großartigen Grind zu anderen Spielern aufschließen könne. Lediglich Solo-Spieler sah er scheitern, wenn es später darum geht, wirklich stark zu werden.

Wer sich in Gloria Victis eingefunden hat, müsse dem Fan zufolge allerdings am Ball bleiben. Es sei kein Spiel, in das man sich nur zwischendurch zu Events einloggt, oder um mit Freunden zu zocken.

Habt ihr Gloria Victis mal angespielt oder habt es nun vor, da endlich die Vollversion da ist? Was gefällt euch an dem MMORPG besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Die 5 neuen MMOs und MMORPGs für 2023 mit den besten Aussichten