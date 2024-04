Amazon sucht die 8 besten Spieler im größten MMORPG auf Steam – Aber alle cheaten

Im aktuell größten MMORPG auf Steam, Lost Ark, begann am 20. April ein Rennen, wer als Erstes den neuen Raid abschließen würde. Schon nach wenigen Stunden waren 8 Spieler in Europa damit fertig. Aber denen wurde der Sieg aberkannt. So ging es weiteren Sieges-Teams. Das Problem ist: Cheaten, Botten und Echtgeldhandel sind in Lost Ark so verbreitet, dass kaum wer legal spielt.

Wie wollte Lost Ark die besten Spieler finden?

Zum Start des neuen Patches veranstaltet Amazon ein Rennen in Europa, Nord- und Südamerika.

Das Rennen heißt „Theamine The First“ in Lost Ark. Es begann am 20. April.

Die ersten zehn 8-Personen-Teams, die den Raid auf der schwierigsten Stufe abschließen, bekommen einen Platz in den Leader-Boards und eine Ingame-Belohnung.

Nach einer Stunde ist der Raid durch – Die Stimmung ist mies

Das waren die Gewinner: Schon nach knapp einer Stunde standen die besten 8 Spieler fest, sie hatten Theamine bereits abgeschlossen. Die Namen der Spieler wurden auf reddit gepostet und der Run wurde diskutiert.

Es herrschte eine große Miss-Stimmung. Die Spieler schienen sich sicher: Wenn der härteste Raid im MMORPG schon nach einer Stunde abgeschlossen war, ging was nicht mit rechten Dingen zu, man war sich nur nicht sicher, was genau das Problem war. Es hieß:

Gewonnen hätten sicher diejenigen, die am meisten Geld ausgegeben hätten, um den Raid zu schaffen

Ein anderer ätzte: Das seien bestimmt 8 Koreaner, die den Raid schon aus dem Heimatland kennen, und das Rennen im Westen ruinieren

Ein dritter motzte: Das sei sowieso Quatsch. Hier würden Leute “Piloten”, so nennt man es, wenn man andere seinen Account spielen lässt

Ein vierter glaubte: Da seien sicher Tricks angewendet worden, die größten Cheater hätten gewonnen

Ein Optimist sagte aber: Vielleicht sei das auch eine Falle, ein Honigtopf, für Cheater.

Insgesamt war die Stimmung also schlecht.

Amazon disqualifiziert fast alle Gewinner-Teams

Das sagt Amazon: Amazon ist tatsächlich eingeschritten und hat die 8 Gewinner wegen eines Verstoßes gegen die Regeln sanktioniert und sie von den Leaderboards gelöscht (via mop).

Es heißt, einige Teams hätte gegen die Regeln und Bedingungen verstoßen und wurden gebannt.

Amazon sagt: Die Spieler könnten aber, wenn sie weitere Accounts hätten, es in neuen Gruppen versuchen.

Laut Berichten von Spielern wurden aus den ersten 5-6 Siegerteams immer mindestens ein Spieler gebannt und der Rest damit disqualifiziert.

Nach 6 Tagen steht erst ein 1 “legales” Team als Gewinner fest

In jedem Fall sind die Namen der 8 ursprünglichen Gewinner vom Leaderboard verschwunden und 8 andere Spieler tauchten einen Tag später auf.

Das scheinen dann die „echten 8 besten Spieler“ in Lost Ark zu sein. Denn in den letzten 5 Tagen ist es keinem weiteren Team gelungen, den Raid abzuschließen.

Wobei es auch hier auf reddit Zweifel an den Gewinnern gibt. Vielleicht, so heißt es auf reddit, nutzten die nur Bots oder Cheats, die Amazon nicht entdecken können.

In Lost Ark ist Cheaten zu verbreitet

Wie wird das diskutiert? Das „First Rennen“ ist insgesamt sehr negativ gelaufen. Auf reddit sagt ein Spieler: 5-6 Teams hätten den Raid abgeschlossen, aber in jedem Team sei mindestens einer gewesen, der Bots oder Echtgeldkäufe genutzt habe.

Das sei einfach „peinlich.“

Das steckt dahinter: Amazon hat Regeln erlassen, was beim Rennen verboten ist, unter anderem „illegale Programme, Apps, Echtgeld-Käufe und Piloting, so nennt man es, wenn man jemand anderen spielen lässt.“

Offenbar sind aber all diese Sachen so sehr unter den Top-Spielern von Lost Ark verbreitet, dass das bei einem Rennen, das diese Sachen verbietet und sanktioniert, kaum, wer antritt.

Daher hat sich Lost Ark in den Augen der Spieler blamiert. Das ist übrigens kein West-Thema, auch in Südkorea gab es beim Start des Raids vor einem halben Jahr ganz ähnliche Probleme.

Insgesamt gilt Lost Ark als extrem von Bots verseucht:

