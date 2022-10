Lost Ark: Trailer lockt mit neuem Kontinent und weiterer Klasse – Doch Spieler im Westen müssen sich gedulden

Was denkt ihr über den neuen Kontinent und die kommende Klasse? Freut ihr euch schon darauf, oder ist euch das alles noch zu weit weg? Beneidet ihr manchmal koreanische Spieler für ihre Updates? Wann glaubt ihr, kommt Pleccia nach Europa? Spielt ihr noch regelmäßig Lost Ark? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Wann kommen die Inhalte in den Westen? In Korea gibt es das MMORPG schon länger , weshalb wir durch die dortigen Updates in die Zukunft unserer Version blicken können. Koreanische Spieler freuen sich bereits darauf, endlich nach Pleccia zu gelangen. Erfahrungsgemäß dauert es 1,5 bis 2 Jahre, bis auch Spieler im Westen sich über die Inhalte freuen dürfen.

Pleccia ist bereits auf der Weltkarte in Lost Ark zu sehen, auch in unserer Version. Der Kontinent ziegt zwischen Arthetine und Nord Vern.

Man sieht den erwachsenen Armel auf einem Balkon stehen und in die Ferne blicken, woraufhin die Szene erneut wechselt. Von 0:50 bis 1:08 erhaltet ihr Hinweise darauf, wie die Story weitergeht. Diese wollen wir an dieser Stelle nicht spoilern. Ein Nutzer auf reddit hat den Trailer mit englischen Untertiteln hochgeladen. Wer sich spoilern möchte, kann das somit tun:

Das MMORPG Lost Ark zeigt im Teaser einen neuen Kontinent, der bald nach Korea und in Zukunft auch in den Westen kommt. Außerdem ist eine neue Klasse zu sehen.

