Neuester Raid in Lost Ark reißt Gruppen auseinander – Spieler trauern: „Das hat meine Gilde zerstört“

Seit dem 27. September gibt es nun den neuesten Raid in unserer Version von Lost Ark, Kokul-Saydon. Der Clown hat es in sich und versteht es, Leuten das Grinsen aus dem Gesicht zu prügeln. So sehr, dass er sogar einige Gilden zerstört hat, wie Fans auf reddit berichten. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist das für ein Raid? Kokul-Saydon ist der neueste Legion Raid in unserer Version von Lost Ark. Bei diesen Legion Raids handelt es sich um die schwersten Bosse, die es in dem MMORPG gibt. Die ersten beiden, Valtan und Vykas, sind bereits im Spiel und sorgten für Verzweiflung bei den Spielern, doch Kokul-Saydon erreicht da ein ganz neues Level.

Der Kampf gegen den Clown ist dabei in drei verschiedene Phasen aufgeteilt, die zunehmend schwieriger werden. Vor allem die dritte und letzte Phase sorgt dabei in der Community für Aufruhr. Gleich mehrere Threads auf reddit beschweren sich darüber.

Das geht so weit, dass nicht nur behauptet wird, der Raid sei zu schwer, sondern er wird auch dafür verantwortlich gemacht, ganze Gilden und Gruppen auseinanderzureißen. Das hängt jedoch nur zum Teil an seiner Schwierigkeit.

Warum reißt er Gruppen entzwei? Anders, als bei den meisten schweren Bossen in Lost Ark, spielt ihr gegen Kokul-Saydon nur zu 4. Gegen Argos, Valtan und Vykas geht es aber immer zu 8. ins Gefecht. Das bedeutet also, dass allein der Aufbau des neuesten Raids bestehende Gruppen einfach teilt.

Einige Fans schreiben auf reddit, dass es häufig passiert, dass eine 4er-Gruppe viel besser durch den neuen Raid kommt, als die andere. Die zurückgelassene Party scheint bei vielen dann sogar das Spiel zu verlassen. Aus Frust, wie ein User auf reddit erklärt (via reddit).

Die neue Klasse und den neuen Raid seht ihr im Video:

„In 1,5 Wochen sind ungefähr 60 % unserer Spieler verschwunden“

Warum leiden ganze Gilden darunter? Neben den Spielern, die aufhören, weil ihnen Kokul-Saydon schlichtweg zu schwer ist, stehen Gilden noch vor einem weiteren Problem. Die Leute, die sich nicht von der Schwierigkeit des neuen Raids abbringen lassen, machen sonst nicht mehr viel anderes.

Ein Fan auf reddit sagt, dass die Aktivität in seiner Gilde praktisch zum Stillstand gekommen ist, weil alle entweder wegen Kokul-Saydon gegangen sind, oder aber nichts anderes mehr machen, und den neuen Raid unbedingt besiegen möchten.

Warum gehen die Leute? Dadurch, dass sich der Clown nur mit 4 Spielern prügelt und trotzdem enorm schwer ist, wird absolutes Top-Gameplay von jedem Mitspieler erwartet. Bei den vorherigen Raids, wie Valtan oder Vykas, konnte es die 8-Leute-Starke-Truppe verkraften, wenn einer der Mitspieler nicht so richtig gut gespielt hat. Bei Kokul-Saydon geht das nicht.

Ein reddit-Thread, der viel Aufmerksamkeit bekommt, bringt es in wenigen Sätzen auf den Punkt (via reddit): „Unsere sehr aktive und belebte Gilde wurde praktisch eine Geisterstadt. In etwa 1,5 Wochen sind circa 60 % der Spieler entweder offiziell gegangen oder haben mental aufgegeben und loggen sich kaum noch ein oder spielen bei irgendetwas mit.

Ich habe das Gefühl, dass das Zerstören von Gruppen, in dem man sie zweiteilt und einen großen Fokus auf absolute Perfektion des Einzelnen setzt, nicht gut war für das Spiel. Auch, wenn 4er-Gruppen ein bisschen frische Luft in das MMORPG bringen.“

„Die guten Spieler sagen, wie leicht es wäre und du fühlst dich wie ein kompletter Verlierer“

Was sagt die Community dazu? Neben den beiden großen Threads, die im Text bereits verlinkt sind, tauchen auch immer wieder kleinere Diskussionen auf. Meistens geht es dabei um die 3. Phase von Kokul-Saydon, und ob sie zu schwer sei oder nicht.

Doch das eigentliche Problem sind für viele die bereits erfahrenen Veteranen von anderen Servern, die den Kampf einfach schon drauf haben (via. reddit). Nendz schreibt zum Beispiel: „Ich denke, das größte Problem sind die richtig guten Spieler, die damit angeben, wie leicht der Boss ist und du fühlst dich einfach wie der größte Verlierer.“

Weiter führt er aus, dass er sich dadurch komplett mies beim Spielen von Lost Ark fühlte, weil er und seine Gruppe es in der 1. Woche nicht schafften, den neuen Raid zu besiegen. Er habe es zwar geschafft, seine Frustration in Motivation umzuwandeln, aber versteht, wenn viele das nicht könnten.

Dafür bekommt er viel Zuspruch. ModeratorKryptonite sagt dazu: „Ich glaube, das größte Problem ist, dass der durchschnittliche Spieler dadurch denkt, er müsste es schaffen, den neuen Raid in der 1. Woche zu besiegen. Du musst immer noch echt was drauf und ein bisschen Glück haben, um das zu schaffen. Das verstehen viele einfach nicht.“

Habt ihr Kokul-Saydon bereits besiegt? Wie sieht es in eurer Gilde aus, merkt ihr, dass der neue Raid da ist und die Spieler weniger werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Auch im Oktober gehörte Lost Ark übrigens zu den 10 MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam.