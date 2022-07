Lost Ark: Koreaner lachen über EU-Spieler, die den neuen Raid schwierig finden – „Wartet auf den Clown und Brelshaza“

Während EU-Spieler mit dem neuen Legion Raid in Lost Ark zu kämpfen haben, machen sich koreanische User darüber lustig. Dort gibt es den zweiten Legion Raid schon länger sowie paar zusätzliche, die noch schwieriger sein sollen.

In Korea haben die Spieler Vykas, den Boss des zweiten Legion Raids, längst besiegt. In Europa kam der Raid erst mit dem Update am 30. Juni ins Spiel. Trotz zahlreicher Guides zu Vykas haben Spieler Schwierigkeiten, den Boss zu besiegen.

Was ist das für ein Raid? Im späteren Endgame von Lost Ark schaltet ihr die Legion Raids frei. Den ersten davon könnt ihr mit Itemlevel 1415 bestreiten, den zweiten mit 1430. Für den Hard Mode braucht ihr Itemlevel 1460.

Ihr zieht mit einer Gruppe von 8 Spielern in den Kampf und müsst mehrere Phasen durchstehen, die aus einzigartigen Mechaniken bestehen. Am Endet erwartet euch ein Kommandant, der Boss des Raids. In diesem Fall ist das Vykas.

Ihr müsst drei Phasen meistern, die jeweils einige Mechaniken aufweisen. Bei vielen davon kann es passieren, dass eure gesamte Gruppe wiped. Auf reddit berichten Spieler davon, 8 Stunden und länger gebraucht zu haben, obwohl ihnen Guides zur Verfügung standen. Viele bezeichnen den Raid als zu schwierig.

Einen vollständigen Vykas-Guide findet ihr hier.

Koreanischen Spielern erscheint Vykas leicht

Im Subreddit von Lost Ark ist nun ein Meme aufgetaucht, mit dem sich Spieler aus Korea über EU-Spieler lustig machen: „Du hast Vykas geschafft? Warte auf den Clown/ Brelshaza“. Dabei handelt es sich um spätere Legion Raids, die die Spieler anscheinend schwieriger fanden, als Vykas.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Darunter steht außerdem: „Echte Lost Ark Fans aus Korea“ über Jim Carrey, der den Button mit „Vykas macht so viel Spaß, du wirst es lieben“ drückt. EU-Spieler befinden sich eher auf der Seite des blauen Buttons: „Vykas ist so schwierig, es wird dich zum Weinen bringen“.

Aussagen von EU-Spielern, die den Raid zu schwierig finden, bezeichnen sie somit als Gejammer und suggerieren, es seien keine echten Lost Ark Fans.

Spätere Raids sind angeblich viel schwieriger

Welche Inhalte meinen die Koreaner? Wer Vykas anstrengend fand, soll erstmal auf den Clown und Brelshaza warten, so die koreanischen Spieler. Damit sind spätere Legion Raids gemeint, die in Korea schon spielbar sind und in Europa noch anstehen.

Mit dem Clown ist Kakul Saydon gemeint, Boss des Mayhem Legion Raids. Genauso wie Vykas hat er Mechaniken, die Spieler dazu bringen, sich gegenseitig zu töten.

Der zweite genannte Boss ist Brelshaza, Kommandantin des Phantom Legion Raids. Sie gilt als grausamster Boss, der euch in Legion Raids begegnen kann. In Korea ist sie bekannt unter dem Namen Abrelshud.

So reagieren Spieler auf den Post

Choatic 9 sagt: „Wir haben mehr Informationen, als Korea für die Raids hatte.“

crsfl sagt: „Immer heißt es‚ wartet auf Content X‘ in diesem Spiel. Lasst Leute ihre Erfolge genießen.“

skilliard7 sagt: „Ich hoffe, dass Smilegate uns irgendwann alle auf den gleichen Stand bringt und Raids global gleichzeitig veröffentlicht. Dann müssten Leute sich wirklich selbst die Strategien überlegen.“

RingWraith8 sagt: „Es ist ein einziger Schmerz. Habe 8 Stunden für Gate 1 gebraucht, Zeit für Gate 2 :(“

Letztendlich sind die Kommentare zum neuen Raid ein ziemliches Durcheinander. Koreaner lachen uns aus, manche schimpfen darüber, andere jammern immer noch, dass sie Vykas nicht schaffen.

Was sagt ihr zu dem Meme der koreanischen Spieler? Glaubt ihr, Vykas wird auch den EU-Spielern einfach vorkommen, wenn der Clown und Brelshaza veröffentlicht sind? Habt ihr euch bereits am zweiten Legion Raid versucht und Vykas besiegt? Wie lange habt ihr gebraucht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Lost Ark ist aktuell das meist gespielte MMORPG auf Steam. Die gesamte Top-Liste von MMOs auf Steam findet ihr hier.