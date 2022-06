Lost Ark: Das Juni-Update bringt überraschende Änderung am Weekly-Reset und neue Event-Insel – Patch Notes

Amazon hat die Patch Notes zum großen Juni-Update in Lost Ark veröffentlicht. Das wird morgen, am 30. Juni, aufgespielt. Highlights sind die neuen Endgame-Inhalte. Allerdings enthalten die Patch Notes noch zwei kleine Überraschungen. Der wöchentliche Reset wird um einen Tag vorgezogen und eine neue Event-Insel kommt ins Spiel.

Was sind die Highlights des Updates? Der große Juni-Patch fokussiert sich vor allem auf neue Endgame-Inhalte, darunter:

Der neue Legion Raid Vykas

Der neue Guardian Raid Kungelanium

Der Tier 3 Turm Thronspitze

Ein Buff erleichtert es euch, die Ausrüstung auf den Gearscore 1.415 aufzuwerten

Das Super Express Event wird um 20 Tage verlängert, um ein neues in die Wege zu leiten

Neue Skins kommen ins Spiel

Was wussten wir bisher noch nicht? Eine Neuerung im Patch ist die Herzschlaginsel. Dabei handelt es sich um einen neuen Ort, der keine Quest für das Betreten voraussetzt. Auf der Insel könnt ihr über tägliche Quests Festivalmünzen sammeln und euch am Strand und beim Tanzen entspannen.

Außerdem kündigten die Entwickler eine große Anpassung bei den wöchentlichen Zurücksetzungen an. Diese findet künftig immer mittwochs statt. Auch die wöchentlichen Patches sollen künftig am Mittwoch erscheinen. Als Grund wird angegeben, dass die Entwickler so mehr Zeit haben, auf Probleme vor dem Wochenende zu reagieren.

Wann erscheint der Patch genau und wie lange geht die Wartung? Das Update erscheint am 30. Juni um 9:00 Uhr deutscher Zeit. Mit dem Update gehen Wartungsarbeiten einher. Der Serverdown soll etwa 4 Stunden andauern. Ab 13:00 Uhr sollten die Server dann wieder online sein.

Lost Ark – Patch Notes am 30. Juni

Wir von MeinMMO haben euch die offiziellen Patch Notes des neuen Updates eingebunden (via Lost Ark):

Zeitplan: Wöchentliche Updates & Zurücksetzungen

Ab nächster Woche wird das wöchentliche Update und Zurücksetzen einen Tag früher stattfinden. Das Update und Zurücksetzen der nächsten Woche wird statt am Donnerstag, den 7. Juli, am Mittwoch, den 6. Juli, stattfinden. Bitte denkt daran, wenn ihr daran arbeitet, Vykas herauszufordern und andere Inhalte abzuschließen, die wöchentlich zurückgesetzt werden, da ihr dann nur 6 statt 7 Tage Zeit habt! Wir nehmen diese Änderung vor, um sicherzustellen, dass unsere Teams bei Amazon Games und Smilegate RPG noch vor dem Wochenende Zeit haben, sich um mögliche Probleme zu kümmern, die in einem Update auftreten könnten.

Spotlight

Vykas‘ Legions-Raid

Vykas ist nach Valtan der zweite Legions-Raid in der westlichen Version von Lost Ark. Darin kämpft ihr gegen gefährlich betörende Mitglieder der Habsuchtlegion, bevor ihr schließlich Legionskommandantin Vykas in ihrem „Garten der scharlachroten Verzückung“ gegenübertretet. Während des Kampfes gibt es keine Wiederbelebung. Macht euch darauf gefasst, um euer Leben zu kämpfen. Vykas ist ein Legions-Raid für acht Spieler, hat drei Portale, und bringt eine ganze Reihe neuer und besonderer Merkmale, Fertigkeiten und Mechaniken. Spieler müssen Gegenstandsstufe 1430 erreicht haben, um den normalen Modus zu spielen, und 1460 für den schwierigen Modus.

Die bei Legionskommandanten-Ausrüstungsherstellungs-NSCs verfügbaren Relikt-Sets benötigen Materialien sowohl aus Valtans als auch aus Vykas‘ Legions-Raid zur Herstellung eines vollständigen Sets. Vykas‘ Legions-Raid bringt zwei neue Gegenstände, aus denen Ausrüstung hergestellt werden kann: Begehrte Fangzähne für legendäre Ausrüstung und Begehrte Flügel für Relikt-Ausrüstung. Spieler, die die drei Portale in Vykas‘ Legions-Raid meistern, erhalten bei jeder Stufe immer begehrtere Beute entsprechend der zunehmenden Schwierigkeit dieser Kämpfe. Der Abschluss jedes Portals bringt Gold, Begehrte Fangzähne und Flügel, Relikt-Accessoires und Verstärkungsmaterialien. Das letzte Portal kann zusätzlich noch Spezialgegenstände wie Gravuranleitungen, Kartenpakete und Verstärkungsbücher enthalten. Außerdem kann nach Abschluss jedes Portals für einen Teil des dabei verdienten Golds eine Bonustruhe gekauft werden, die zusätzliches Material für Herstellung und Verstärkung, Accessoires und Fähigkeitssteine enthält. Nach Abschluss des letzten Portals im Legions-Raid gibt es außerdem eine Beuteauktion, bei der Spieler Gebote für zusätzliche Truhen mit Herstellungsmaterialien, Gravuren, Verstärkungsbücher und mehr abgeben können.

Spieler können bei Legions-Raids mitmachen, sobald sie die Ratgeber-Quest „[Ratgeber] Hinweis: Legions-Raid“ abgeschlossen haben.

Kungelanium-Wächter-Raid

Kungelanium, eine furchterregende Macht des Bösen im Großen Krieg, ist durch das Wiederauftauchen der Dämonenlegionen und das sich in Arkesia ausbreitende Chaos aus seinem eisigen Schlummer erwacht. Zusammen mit Deskaluda wird das Frost-Raubtier Kungelanium in den Spießrutenlauf mächtiger Stufe-6-Wächter eintreten, die in einem Wächter-Raid herausgefordert werden können. Kungelanium wird als Gegner für Spieler ab Gegenstandsstufe 1460 verfügbar sein. Wie andere Wächter-Raids könnt ihr ihn allein, mit einer Gruppe oder über die Matchsuche mit bis zu drei anderen Helden in Angriff nehmen.

Thronspitze

Der Dämonenturm, der mit der Dämoneninvasion nach den Ereignissen in Süd-Vern nach Arkesia kam, ist mit Petrania verbunden – der Welt, in der Kazeros‘ Dämonenlegionen leben. Durch die Resonanz zwischen Petrania und dem Turm wurde eine verzerrte Dimension geschaffen. Das Heilige Reich von Sacria hat bestätigt, dass Dämonen durch diese Dimension eindringen, und hat ihr den Namen Thronspitze gegeben. Die Dimension wächst und bedroht Arkesia. Die Priester und Ritter des Heiligen Reichs von Sacria versuchen, ihre Stellung zu halten, aber ihre Vorräte werden immer knapper. Besiege die Dämonen, die aus Thronspitze strömen, und verteidige Arkesia.

Thronspitze ist ein neues Einzelspieler-Dungeon-Erlebnis mit 50 Stockwerken in einer verdrehten Dimension. In Thronspitze kämpft ihr, bis die Zeit abläuft, und müsst so viele Stockwerke absolvieren und Gegner besiegen wie möglich, bevor euch die Dämonenlegion erwischt. Für die ersten 25 Stockwerke gibt es Belohnungen für den erstmaligen Abschluss (ihr bekommt alle Belohnungen für die eroberten Stockwerke). In den zweiten 25 Stockwerken dreht sich alles um Ruhm und Spieldauer. Hier müsst ihr beweisen, dass ihr allein in der Lage seid, alles zu besiegen, was die Dämonenlegionen euch entgegenwerfen. Die Teilnahme ist ab Stufe 1325 möglich.

Allgemeine Updates

Herzschlaginsel

Braucht ihr etwas Erholung nach dem Kampf gegen die Dämonenlegionen in den heißen Sommermonaten in Arkesia? Verbringt etwas Zeit am Strand oder tanzt mit deinen Freunden auf der neuen Eventinsel: Herzschlaginsel. Ihr könnt die Herzschlaginsel finden, indem ihr mit Jollous, dem Festivalexperten in den Großstädten, sprecht oder direkt dorthin segelt (in der Nähe von Anikka). Um die Insel zu betreten, müsst ihr keine Quest in einer Stadt abschließen. Und wenn ihr dort seid, könnt ihr mit dem Überseedampfer zurückkehren!

Sobald ihr auf der Herzschlaginsel angekommen seid, könnt ihr durch verschiedene Aktivitäten Festivalmünzen sammeln, die ihr gegen eine Vielzahl von Belohnungen eintauschen könnt. Es gibt tägliche Quests, bei denen ihr Festivalmünzen erhaltet, wenn ihr euch in einem bestimmten Bereich entspannt, und stündliche Quests für das Tanzen gegen und das Besiegen von Rekiel, der tanzenden Königin.

Allgemeine und Komfortanpassungen

Es wurde eine Festungsforschung hinzugefügt, die die Verstärkungsrate anderer Charaktere auf ihrer Reise zur Gegenstandsstufe 1415 verbessert. Dies kann auf Gegenstandsstufe 1460 erforscht werden.

Es wurde ein CAPTCHA-System als laufende Maßnahme zur Vorbeugung gegen Bots hinzugefügt. Wenn ihr eine neue Zone betretet, werden ihr womöglich aufgefordert, innerhalb weniger Minuten eine CAPTCHA-Antwort in Textform abzusenden.

Die Belohnungsserie für die tägliche Anmeldung wurde aktualisiert.

Es wurden neue Einstellungen hinzugefügt, um die Schaden-Schriftgröße zu ändern.

Truheninhalte können nun in alphabetischer Reihenfolge sortiert werden.

Es wurden Präventivmaßnahmen hinzugefügt, um die Aktivität von Goldverkäufern einzuschränken. Neue Einkäufe im Laden haben nun eine Wartezeit von 3 Tagen, bevor sie gehandelt oder aus dem Konto des Käufers per Post, Handel, Geschenk oder Verkauf im Auktionshaus transferiert werden können.

Übersetzungen und In-Game-Begriffe wurde aktualisiert. Zum Beispiel wurden Klasse 3 Schleifsteine von Wächtersteinkristalle zu Kristallisierter Wächterstein geändert.

Shop-Updates

Die neue Sammlung kosmetischer Gegenstände und neuen Begleiter sind im Shop verfügbar. Es gibt auch neue Wachstum-Unterstützungspakete und neue Gegenstandspakete im Shop im Spiel, die einige bestehende Gegenstände beinhalten, wie z. B. Unas Abschlusskarten und Kartenpakete.

Wachtums-Unterstützungspakete

Jedes Paket kann pro Kader einmal gekauft werden.

Ein Wachstum-Unterstützungspaket kann für 500 Königliche Kristalle erworben werden. Beinhaltet:

Zerstörungsstein-Auswahlbeutel x5 – mit dem eine dieser Optionen aus jeder Truhe ausgewählt werden kann: Klasse 1 – Zerstörungssteinfragment (Gebunden) x1000 Klasse 2 – Zerstörungsstein (Gebunden) x1000 Klasse 3 – Kristallisierter Zerstörungsstein (Gebunden) x200

Wächterstein-Auswahlbeutel x12 – mit dem eine dieser Optionen aus jeder Truhe ausgewählt werden kann: Klasse 1 – Wächtersteinfragment (Gebunden) x1000 Klasse 2 – Wächterstein (Gebunden) x1000 Klasse 3 Kristallisierter Wächtersteine (Gebunden) x200

Verstärken-Auswahltruhe x10 – mit dem eine dieser Optionen aus jeder Truhe ausgewählt werden kann: Klasse 1 – Harmoniescherben-Beutel x3 (Gebunden) (L) Klasse 2 – Lebensfragment-Beutel x3 (Gebunden) (L) Klasse 3 – Ehrenfragment-Beutel x1 (Gebunden) (L)



Punika-Wachstum-Unterstützungspaket kann für 1.000 Königliche Kristalle erworben werden. Beinhaltet:

K3 Sprungstein-Auswahltruhe I – mit dem eine Option aus jeder Truhe ausgewählt werden kann: Ehrensprungsteine (Gebunden) x125 Großartige Ehrensprungsteine (Gebunden) x25

Antike Platinmünze x10 (mit jeder Münze kann 20.000 Silber erlangt werden)

K3 Fusionsmaterial-Auswahltruhe I – mit dem eine Option aus jeder Truhe ausgewählt werden kann: Minderes Oreha-Fusionsmaterial (Gebunden) x60 Einfaches Oreha-Fusionsmaterial (Gebunden) x50

Ein Kristallisierter Zerstörungssteinbeutel (enthält 1.000 gebundene kristalline Zerstörungssteine)

Kristallisierte Wächtersteinbeutel x3 (jeder enthält 1.000 gebundene Kristallisierte Wächtersteine)

Ehrenfragment-Beutel (L) (Gebunden) x10 (jeder enthält 1.500 Ehrenscherben)

Wichtige Fehlerbehebungen

Problem behoben, das dazu führte, dass einige zweifarbige Haar-/Bartstile nicht korrekt gerendert wurden.

Problem behoben, durch das einige Tätowierungen auf dem Gesicht des Charakters gespiegelt wurden.

Problem behoben, durch das der Angriffstyp der Fähigkeit „Erdspalter“ der Todesklinge im Fertigkeitsmenü nicht korrekt angezeigt wurde.

Seltenes Problem behoben, bei dem weniger Gegner gespawnt wurden, als für den Abschluss der Quest „Shandis Prüfung“ erforderlich waren: Focusing“ auf der Bambusinsel abzuschließen.

Problem behoben, das die Anzahl der Spitznamen der Gilden auf 6 Zeichen beschränkte.

Problem behoben, das Spieler daran hinderte, die Freundschaftliche Beziehungsbelohnung von Thirain einzufordern.

Problem behoben, durch das falsche Belohnungen für Thirains Freundschaftsstufe angezeigt wurden.

Problem behoben, durch das die falsche Anzahl an Beziehungspunkten angezeigt wurde, wenn man Lenora einen „Klangstein der Dämmerung“ schenkte.

Problem behoben, durch das die falsche Menge an Beziehungs-EP gewährt wurde, wenn man Neria in Prideholme eine Prideholme-Kartoffel schenkte.

Problem behoben, das dazu führte, dass die Bewegung blockiert wurde, nachdem ein Gegenstand in das Inventar des Begleiters übertragen wurde, während die Cursor-Steuerungsmethode auf „Aufheben“ eingestellt war.

Problem behoben, das dazu führte, dass die Anzeige für die verdiente Goldbezeichnung bei der Charakterauswahl Bei Start von Lost Ark zurückgesetzt wurde.

Problem behoben, das dazu führte, dass die Bildschirmtastatur jedes Mal angezeigt wurde, wenn Spieler mit einem Controller durch eine Seite im Laden blätterten.

Problem behoben, bei dem im Menü „Qualitätsaufwertung“ ein Symbol für unbestimmtes Laden angezeigt wurde, nachdem ein Gegenstand ausgewählt und die Filteroptionen geändert wurden, bevor die Verbesserung versucht wurde.

Problem behoben, durch das das Mokoko-Samen-Symbol im Menü „Sammlerstücke“ nicht goldfarben wurde, wenn alle Mokoko-Samen in einem bestimmten Gebiet gesammelt worden waren.

Problem behoben, das dazu führte, dass die Namen der Wochentage im Kalender nicht korrekt angezeigt wurden, wenn Französisch, Deutsch oder Spanisch verwendet wurde.

Problem behoben, das es Spielern ermöglichte, die gebundenen Skin Willen von Shushire zu zerlegen.

Problem behoben, durch das der mit Kristallen gekaufte Alar-Skin handelbar war.

Problem behoben, das dazu führte, dass Zahlen im Verstärken-Menü abgeschnitten wurden, wenn mehr als 7 Ziffern angezeigt wurden.

Problem behoben, durch das ein zusätzliches Währungsfeld im Laden angezeigt wurde.

Problem behoben, durch das Maus und Tastatur während des Prologs angezeigt wurden, wenn ein Controller verwendet wurde.

Problem behoben, bei dem eine Tastaturtaste angezeigt wurde, um eine Zwischensequenz zu überspringen, wenn ein Controller verwendet wurde.

Problem behoben, durch das eine Tastaturtaste während der Quest „Stadt des Nachleuchtens“ angezeigt wurden, wenn ein Controller verwendet wurde.

Problem behoben, durch das inkonsistente Reset-Zeiten für den Bauernhof in der Festung angezeigt wurden.

Problem behoben, das dazu führte, dass die Reset-Taste auf der Registerkarte „Zugänglichkeit“ des Einstellungsmenüs nicht funktionierte.

Problem behoben, das dazu führte, dass der Titel „Kristall-Nutznießerin“ jedes Mal als neu betrachtet wurde, wenn Lost Ark gestartet wurde.

Problem behoben, durch das Setos Beute nicht abgerufen werden konnte, wenn er im „Regenbogenraum“ in Narunas Heißer Quelle getötet wurde.

Problem behoben, durch das empfohlene Fertigkeiten der Stufe 12 im Buch der Koordination erschienen.

Es wurde eine spekulative Fehlerbehebung für verschiedene UI-Elemente, wie z. B. Gegenstände, eingebaut, die am Cursor hängen bleiben und zukünftige Aktionen blockieren. Wir werden weiterhin beobachten, ob dieses Problem nach dem Update auftritt.

Was sagt ihr zum großen Juni-Update? Sprechen euch die Änderungen an? Vermisst ihr eine Neuerung oder eine Fehlerbehebung?

