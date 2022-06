Mit einem einzigen Satz über Lost Ark sorgt Amazon für grandiose Stimmung in der Community

Was haltet ihr von dem kommenden Update? Hattet ihr euch auf Yozs Krug gefreut oder seid ihr auch glücklich darüber, dass Amazon das umstrittene System entfernt hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO, wir freuen uns auf eure Antworten.

Am Wochenende zeigte Lost Ark übrigens seine neueste Klasse in Korea, den Aeromancer:

Wieso wird das System entfernt? Dazu schreibt Amazon in dem Beitrag ebenfalls ein paar Worte. Im Groben zusammengefasst, dreht es sich dabei um den Pay2Win-Aspekt des Systems. Eine Möglichkeit wäre es, legendäre Skins den Werten von epischen Kostümen anzugleichen. Doch auf kurze Sicht wird das System einfach komplett entfernt, beziehungsweise kommt erst gar nicht in unsere Version.

Es dreht sich dabei um die Mechanik von Yoz’s Krug. Dieser hätte neue Skins ins Spiel bringen sollen, die euch bessere Werte verschaffen. Mit einem kompletten legendären Skin-Set hättet ihr so ungefähr 2 % mehr Schaden machen können. Dafür hättet ihr aber, bei durchschnittlichem Glück, mal eben 530 € hinlegen müssen. Ein System, was vielen nicht passte.

Was wurde im Update angekündigt? Eigentlich ist die Stimmung in der Community von Lost Ark eher bedrückt. Das für Mitte Juni angekündigte große Update wurde nach zwei Verschiebungen nun auf den 30. Juni gelegt , was viele Spieler demotiviert. Zwar hatte Lost Ark in den vergangenen Wochen viel gegen die Bots im Spiel getan, doch Spieler im Endgame warteten verzweifelt auf neue Inhalte.

In Lost Ark sorgte ein Team-Update erneut für Gespräche in der Community. Doch ein einziger Satz aus diesem Blogpost löst bei vielen Spielern nahezu euphorische Stimmung aus. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

