In Lost Ark gibt es jetzt Raids für alle, die keine Lust auf andere Spieler haben

Was ist der Haken beim neuen Modus? Spieler, die lieber alleine statt in der Gruppe die Raids erledigen, sollen weniger Belohnungen erhalten. Das betrifft aber nur das Gold, was man aus den Raids erhält. Die Fortschrittsmaterialien, die es aus den Raids gibt, bleiben den Spielern weiterhin in vollem Umfang erhalten.

Lord Nine: Cinematic Trailer für das neue MMORPG der Macher von Lost Ark führt euch in die Schlacht

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to