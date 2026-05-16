Aion 2 verrät, warum es bei uns nur auf dem PC erscheint: Sogar die Koreaner wissen, wie schlecht unser Internet ist

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein Gerücht, ein Diss aus Korea, das neue Update zu Guild Wars 2 und mehr.
Highlights der Woche:
- WoW-Dämon Cortyn weiß nicht mehr, wo oben oder unten ist. Denn es gibt so viel „Content“, dass man sich einfach ausgebrannt in World of Warcraft fühlt.
- Die Verantwortlichen von Pocketpair haben sich die Rechte an „Palworld Online“ für die USA und Südkorea gesichert (Quelle: gematsu.com). Da Palworld selbst bereits Multiplayer unterstützt und der neue Mobile-Ableger „Palworld Mobile“ heißt, gibt’s jetzt Spekulationen, dass das Studio eine MMO-Version umsetzen könnte. Offiziell bestätigt ist in dieser Hinsicht aber nichts.
- Weiterhin hat das Team von Aion 2 in einem Livestream auf YouTube erklärt, warum das MMORPG im Westen nur für PC und nicht auch für Mobile erscheint: Marktanalysen hätten gezeigt, dass westliche Spieler lieber am PC spielen, zudem sei die Infrastruktur für derart anspruchsvolle Mobile-Games im Westen nicht so gut ausgebaut wie in Korea.
- Die Server von Turtle WoW sind in dieser Woche endgültig offline gegangen, die Community hat sich in großer Zahl von dem beeindruckenden Privatserver-Projekt verabschiedet – die letzten Minuten könnt ihr etwa hier auf YouTube sehen.
Was ist sonst noch passiert? Mit dem Update „Der einzige Weg“ bringt Guild Wars 2 jetzt wieder einige Neuerungen an den Start. MeinMMO-Redakteur Alex konnte sich die Inhalte vorab für euch ansehen und ist vor allem von einer Änderung begeistert: Ich bin ein notorischer Mount-Sammler und Guild Wars 2 bringt endlich die perfekte Änderung für mich. Details zum neuen Update findet ihr auch auf guildwars2.com.
Mit Update 50 nimmt ESO Einsteiger mehr an die Hand
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- In WoW habt ihr nur noch bis zum 18. Mai 2026 Zeit, um das Einführungsszenario von Midnight abzuschließen, so den Erfolg „Echos von Midnight“ zu erhalten und euch dadurch das Flugreittier „Leerenfederdrachenfalke“ für Burning Crusade Classic Anniversary zu verdienen. Alles zur Aktion erfahrt ihr auf der offiziellen WoW-Webseite.
- Nach weniger als einer Stunde war das Rennen in WoW Classic Anniversary bereits gelaufen. Die neuen Bosse in The Burning Crusade fielen schnell um.
- Manchmal wünschte man sich, die Mitspieler in World of Warcraft hätten mehr Hirn. Dafür kann man jetzt aktiv sorgen.
- Die mythischen Raids in World of Warcraft werden sich ändern. Sie sollen zugänglicher werden – Blizzard wagt ein Experiment. Dazu passt: Neue Gegenstände in World of Warcraft machen eure Items noch mächtiger. Damit wird jeder „Mythisch+“-Dungeon zum Kinderspiel.
- Jeder Spieler von World of Warcraft kennt den Eingang von Sturmwind, schon aus Classic-Zeiten. Doch Blizzard betrügt – die Stadt sieht gar nicht so aus.
- Eine gute Gruppe in World of Warcraft braucht einen Tank, einen Heiler und 3 Schadensverursacher. Oder auch nicht, denn so denken nur Schwächlinge – dachte sich wohl eine Gruppe aus 5 Druiden-Tanks.
- Beim Kräutersammeln in World of Warcraft könnt ihr einen gruseligen Schädel finden. Und das schon seit über 20 Jahren, wenn ihr genau hinschaut.
- Am 13. Mai 2026 ist das Update „Return of Argos“ für Lost Ark erschienen. Zu den Highlights gehört die überarbeitete Version des Argos-Kampfes. Die Patch Notes findet ihr auf playlostark.com.
- Mit Update 50 kommen diverse neue Verbesserungen auf die Server von Elder Scrolls Online. In einem Blogpost auf der offiziellen Webseite hat das ESO-Team jetzt Details verraten. So soll es über die Goldenen Vorhaben mehr Unterstützung für Neueinsteiger geben, Gildenleiter erhalten Zugang zu neuen Gildennachrichten und es landen Transmutationsstellen in zig neuen Gebieten.
- Außerdem haben die Devs von ESO die neue Klassenmeisterschaft im Detail vorgestellt, auf elderscrollsonline.com.
- Update 3.34.0 ist für Throne and Liberty am 13. Mai erschienen. Das Highlight: die neue Sternenreise, die euch bei der Charakterprogression unterstützt. Die Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com.
- Gibt es in eurem Lieblings-MMORPG noch irgendeinen Erfolg, den ihr nur zu gerne schaffen würdet? Ein Spieler aus Guild Wars 2 konnte nach 12 Jahren jetzt so einen persönlichen Sieg erringen. Die Community staunt.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Josh Strife Hayes beschäftigt sich auf YouTube und Twitch schon seit vielen Jahren mit MMORPGs. Dabei hält er sich auch bei gesponsorten Videos nicht mit Kritik zurück, was jetzt das deutsche Studio hinter Albion Online erfahren durfte.
- MMORPG-Fans, die sich kein WoW-Abo leisten wollten oder konnten, wichen in den 2000ern häufig auf Free2Play-Alternativen aus, die zwar qualitativ schlechter waren, aber dafür eben kostenlos. Eine YouTuberin hat jetzt einen ganz frühen Vertreter dieser Online-Rollenspiele nachgeholt: Sherwood Dungeons.
- Eine der vermutlich verrücktesten Ideen soll die Geschichten des Sci-Fi-MMOs EVE Online verewigen. Dafür benötigen die Entwickler nur das Blut ihrer Fans.
- Mit Blick auf die kommende Erweiterung Biting Cold, die am 19. Mai 2026 erscheint, haben die Verantwortlichen von Neverwinter das Schnellstart-Event verlängert. Perfekt für Fans von MMOs und Dungeons & Dragons, um jetzt zum Spiel zurückzukehren.
- MMORPG-Fans, die sich kein WoW-Abo leisten wollten oder konnten, wichen in den 2000ern häufig auf Free2Play-Alternativen aus, die zwar qualitativ schlechter waren, aber dafür eben kostenlos. Eine YouTuberin hat jetzt einen ganz frühen Vertreter dieser Online-Rollenspiele nachgeholt.
- DC Universe Online soll ein Level-Skalierungssystem erhalten, durch das sich die Spielerfahrung konsistenter anfühlen soll. Der erste Test läuft vom 12. bis 18. Mai und konzentriert sich auf Solo-Instanzen. Alle Infos dazu findet ihr auf dcuniverseonline.com.
- Am 1. März 2026 ist mit Dreams Stories Online in Indie-MMORPG auf Steam erschienen. Vor wenigen Tagen brachte ein neues Update frische Server mit besserem Ping und mehr Komfort.
- Am 12. Mai gab’s ein kleines Update für Star Trek Online, mit diversen Fehlerbehebungen. Die Details erfahrt ihr auf playstartrekonline.com.
- Ein Lebenszeichen von Rift: Vom 12. Mai bis zum 19. Mai 2026 findet das PvP-Event „Ascended Trial: Bloodstorm“ statt, bei dem die Bestplatzierten tausende Credits gewinnen können. Die Details erfahrt ihr auf riftgame.com.
- Für Trove läuft aktuell der Tech-Test für den neuen 64-bit-Client. Die Infos dazu findet ihr auf trovegame.com.
- Mit einem neuen Update haben die Devs von RuneScape das Dungeoneering-Feature überarbeitet, um es einladender und lohnenswerter zu gestalten. Alle Details erfahrt ihr auf runescape.com.
- Aufgrund des großen Andrangs haben die Entwickler von Herr der Ringe Online das Event zum 19. Jubiläum bis zum 19. Mai verlängert. Die Ankündigung findet ihr auf lotro.com.
Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zur größten MMO-Neuerscheinung des Jahres 2026 erschienen:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Wer denkt nicht mal über die guten alten Zeiten der MMORPGs nach. Die Entwickler von Aion tun das auf jeden Fall und wollten diese Momente für ihre Spieler mit einem Remake wieder aufleben lassen, aber das Ergebnis ist wirklich frech.
- Das Schicksal des MMORPGs zu Herr der Ringe von Amazon Games ist immer noch unklar. Ein neues Statement bringt nicht gerade viel Licht ins Dunkel, lässt aber die Hoffnung auf ein Comeback bestehen.
- Die Bilanz von MMO-Projekten, die sich über Crowdfunding finanzieren wollten, fällt bislang desaströs aus. Dennoch investieren Genre-Begeisterte weiterhin viel Geld in das Versprechen eines neuen MMORPGs. Gleich mehrere Kickstarter-Kampagnen waren in den vergangenen Monaten erfolgreich.
- Die Entwickler von Aion 2 haben die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für die westliche Version des MMORPGs verraten. Keine Sorge: Ihr braucht keinen teuren Highend-PC.
- Nach dem überraschenden Start des Early Access von Camelot Unchained im März 2026 haben die Entwickler jetzt neues Gameplay veröffentlicht. Viele Genre-Fans zeigen sich erneut geschockt vom Zustand des MMORPGs.
- Das 2D-MMORPG Acible Online wird den im November 2025 gestarteten Early Access nicht verlassen. Auf Steam kündigte der Entwickler jetzt das Ende an, die Server sollen am 26. Juli herunterfahren.
- Laut mmorpg.org.pl haben die Entwickler von Bellatores den Termin für den nächsten Closed-Beta-Test auf unbestimmte Zeit verschoben. Dafür sollen wohl später im Jahr die globalen Tests für das Horizon-MMORPG Steel Frontiers starten (Quelle: gamingonphone.com).
- Für MapleStory Classic World fand vor kurzem ein Test statt, auf YouTube teilen die Entwickler einige Eindrücke aus dem Test:
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
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