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Aion 2 verrät, warum es bei uns nur auf dem PC erscheint: Sogar die Koreaner wissen, wie schlecht unser Internet ist

kscholz Karsten Scholz Lesezeit 5 Minuten
Aion 2 MMORPG News

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein Gerücht, ein Diss aus Korea, das neue Update zu Guild Wars 2 und mehr.

AION 2
AION 2
Action-MMO

Highlights der Woche:

  • WoW-Dämon Cortyn weiß nicht mehr, wo oben oder unten ist. Denn es gibt so viel „Content“, dass man sich einfach ausgebrannt in World of Warcraft fühlt.
  • Die Verantwortlichen von Pocketpair haben sich die Rechte an „Palworld Online“ für die USA und Südkorea gesichert (Quelle: gematsu.com). Da Palworld selbst bereits Multiplayer unterstützt und der neue Mobile-Ableger „Palworld Mobile“ heißt, gibt’s jetzt Spekulationen, dass das Studio eine MMO-Version umsetzen könnte. Offiziell bestätigt ist in dieser Hinsicht aber nichts.
  • Weiterhin hat das Team von Aion 2 in einem Livestream auf YouTube erklärt, warum das MMORPG im Westen nur für PC und nicht auch für Mobile erscheint: Marktanalysen hätten gezeigt, dass westliche Spieler lieber am PC spielen, zudem sei die Infrastruktur für derart anspruchsvolle Mobile-Games im Westen nicht so gut ausgebaut wie in Korea.
  • Die Server von Turtle WoW sind in dieser Woche endgültig offline gegangen, die Community hat sich in großer Zahl von dem beeindruckenden Privatserver-Projekt verabschiedet – die letzten Minuten könnt ihr etwa hier auf YouTube sehen.

Was ist sonst noch passiert? Mit dem Update „Der einzige Weg“ bringt Guild Wars 2 jetzt wieder einige Neuerungen an den Start. MeinMMO-Redakteur Alex konnte sich die Inhalte vorab für euch ansehen und ist vor allem von einer Änderung begeistert: Ich bin ein notorischer Mount-Sammler und Guild Wars 2 bringt endlich die perfekte Änderung für mich. Details zum neuen Update findet ihr auch auf guildwars2.com.

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Guild Wars 2 zeigt Update „Der einzige Weg“ im Trailer

Mit Update 50 nimmt ESO Einsteiger mehr an die Hand

Das passierte bei den großen MMORPGs:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

  • Josh Strife Hayes beschäftigt sich auf YouTube und Twitch schon seit vielen Jahren mit MMORPGs. Dabei hält er sich auch bei gesponsorten Videos nicht mit Kritik zurück, was jetzt das deutsche Studio hinter Albion Online erfahren durfte.
  • MMORPG-Fans, die sich kein WoW-Abo leisten wollten oder konnten, wichen in den 2000ern häufig auf Free2Play-Alternativen aus, die zwar qualitativ schlechter waren, aber dafür eben kostenlos. Eine YouTuberin hat jetzt einen ganz frühen Vertreter dieser Online-Rollenspiele nachgeholt: Sherwood Dungeons.
  • Eine der vermutlich verrücktesten Ideen soll die Geschichten des Sci-Fi-MMOs EVE Online verewigen. Dafür benötigen die Entwickler nur das Blut ihrer Fans.
  • Mit Blick auf die kommende Erweiterung Biting Cold, die am 19. Mai 2026 erscheint, haben die Verantwortlichen von Neverwinter das Schnellstart-Event verlängert. Perfekt für Fans von MMOs und Dungeons & Dragons, um jetzt zum Spiel zurückzukehren.
  • MMORPG-Fans, die sich kein WoW-Abo leisten wollten oder konnten, wichen in den 2000ern häufig auf Free2Play-Alternativen aus, die zwar qualitativ schlechter waren, aber dafür eben kostenlos. Eine YouTuberin hat jetzt einen ganz frühen Vertreter dieser Online-Rollenspiele nachgeholt.
  • DC Universe Online soll ein Level-Skalierungssystem erhalten, durch das sich die Spielerfahrung konsistenter anfühlen soll. Der erste Test läuft vom 12. bis 18. Mai und konzentriert sich auf Solo-Instanzen. Alle Infos dazu findet ihr auf dcuniverseonline.com.
  • Am 1. März 2026 ist mit Dreams Stories Online in Indie-MMORPG auf Steam erschienen. Vor wenigen Tagen brachte ein neues Update frische Server mit besserem Ping und mehr Komfort.
  • Am 12. Mai gab’s ein kleines Update für Star Trek Online, mit diversen Fehlerbehebungen. Die Details erfahrt ihr auf playstartrekonline.com.
  • Ein Lebenszeichen von Rift: Vom 12. Mai bis zum 19. Mai 2026 findet das PvP-Event „Ascended Trial: Bloodstorm“ statt, bei dem die Bestplatzierten tausende Credits gewinnen können. Die Details erfahrt ihr auf riftgame.com.
  • Für Trove läuft aktuell der Tech-Test für den neuen 64-bit-Client. Die Infos dazu findet ihr auf trovegame.com.
  • Mit einem neuen Update haben die Devs von RuneScape das Dungeoneering-Feature überarbeitet, um es einladender und lohnenswerter zu gestalten. Alle Details erfahrt ihr auf runescape.com.
  • Aufgrund des großen Andrangs haben die Entwickler von Herr der Ringe Online das Event zum 19. Jubiläum bis zum 19. Mai verlängert. Die Ankündigung findet ihr auf lotro.com.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zur größten MMO-Neuerscheinung des Jahres 2026 erschienen:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

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Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist

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