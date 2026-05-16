Aion 2 verrät, warum es bei uns nur auf dem PC erscheint: Sogar die Koreaner wissen, wie schlecht unser Internet ist

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein Gerücht, ein Diss aus Korea, das neue Update zu Guild Wars 2 und mehr.

Highlights der Woche:

WoW-Dämon Cortyn weiß nicht mehr, wo oben oder unten ist. Denn es gibt so viel „Content“, dass man sich einfach ausgebrannt in World of Warcraft fühlt.

Die Verantwortlichen von Pocketpair haben sich die Rechte an „Palworld Online“ für die USA und Südkorea gesichert (Quelle: gematsu.com). Da Palworld selbst bereits Multiplayer unterstützt und der neue Mobile-Ableger „Palworld Mobile“ heißt, gibt’s jetzt Spekulationen, dass das Studio eine MMO-Version umsetzen könnte. Offiziell bestätigt ist in dieser Hinsicht aber nichts.

Weiterhin hat das Team von Aion 2 in einem Livestream auf YouTube erklärt, warum das MMORPG im Westen nur für PC und nicht auch für Mobile erscheint: Marktanalysen hätten gezeigt, dass westliche Spieler lieber am PC spielen, zudem sei die Infrastruktur für derart anspruchsvolle Mobile-Games im Westen nicht so gut ausgebaut wie in Korea.

Die Server von Turtle WoW sind in dieser Woche endgültig offline gegangen, die Community hat sich in großer Zahl von dem beeindruckenden Privatserver-Projekt verabschiedet – die letzten Minuten könnt ihr etwa hier auf YouTube sehen.

Was ist sonst noch passiert? Mit dem Update „Der einzige Weg“ bringt Guild Wars 2 jetzt wieder einige Neuerungen an den Start. MeinMMO-Redakteur Alex konnte sich die Inhalte vorab für euch ansehen und ist vor allem von einer Änderung begeistert: Ich bin ein notorischer Mount-Sammler und Guild Wars 2 bringt endlich die perfekte Änderung für mich. Details zum neuen Update findet ihr auch auf guildwars2.com.

Video starten Guild Wars 2 zeigt Update „Der einzige Weg“ im Trailer Autoplay

Mit Update 50 nimmt ESO Einsteiger mehr an die Hand

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zur größten MMO-Neuerscheinung des Jahres 2026 erschienen:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

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Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist