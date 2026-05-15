WoW Classic öffnet 2 neue Raids – nach 58 Minuten ist es schon vorbei

Nach weniger als einer Stunde war das Rennen in WoW Classic Anniversary bereits gelaufen. Die neuen Bosse in The Burning Crusade fielen schnell um.

Inzwischen sind die Diskussionen darüber, ob World of Warcraft Classic in seinen verschiedenen Ausführungen das schwierigere Spiel sei, zum Glück weitestgehend verebbt. Gerade die Raids sind nicht so anspruchsvoll wie im modernen WoW und das lässt sich leicht daran erkennen, wie rasch gut vorbereitete Gruppen durch die Inhalte preschen – so auch jetzt auf den „Anniversary“-Servern von The Burning Crusade Classic.

Nach nur 58 Minuten waren alle Bosse der Festung der Stürme und im Schlangenschrein bezwungen (warcraftlogs).

Video starten 2021 brachte WoW Classic die erste Erweiterung Burning Crusade zurück

2 Raids in unter einer Stunde bewältigt

Welcher Gilde gelang das? Die Gilde „Progress“ machte ihrem Namen alle Ehre und braucht vielleicht noch den kleinen Namenszusatz „Turbo“. Denn nur 58 Minuten und 51 Sekunden nach dem Start der Realms gelang es der Gilde, nicht nur die 6 Bosse des Schlangenschreins zu besiegen, sondern auch die vier Bosse der Festung der Stürme – einschließlich des berüchtigt langen Kampfes gegen Kael’thas Sonnenwanderer.

Dessen Erbe spielt derweil im modernen WoW eine wichtige Rolle, denn eine Statue des Prinzen ist in Midnight aufgetaucht und manche vermuten sogar, dass er im Hintergrund gerade einige Fäden zieht.

Warum ging das so schnell? Im Gegensatz zu gänzlich neuen Inhalten in World of Warcraft Midnight, sind die Raids und Bosse aus den alten Erweiterungen, wie The Burning Crusade, quasi bis ins letzte Detail bekannt. Hinzu kommt, dass die Bosse damals noch deutlich weniger Fähigkeiten hatten und daher auch schlicht nicht die Komplexität moderner Bosskämpfe besitzen.

Das komplette Abenteuer der Gilde Progress könnt ihr im folgenden Video aus der Sicht eines der Mitglieder sehen:

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Erfahrene Gruppen, wie eben die Gilde „Progress“, bereiten sich akribisch auf die kommenden Raids vor und das so umfangreich, dass sie im Grunde perfekt losziehen können und ohne den kleinsten Fehler sämtliche Bosse ohne Unterbrechung auf die Bretter schicken.

Cortyn meint: Auch wenn es inzwischen niemanden mehr verwundert, dass die „ultraharten“ Raids in den Classic-Versionen am ersten Tag bezwungen werden, finde ich es immer wieder erstaunlich, wie schnell es Gruppen doch gelingt, sich durch neue Inhalte zu peitschen. Wenn ich das mit meiner Raidgruppe vergleiche, dann wären wir nach 58 Minuten vielleicht mit ein bisschen Glück beim zweiten Boss angekommen, weil drei Leute sich verirrt haben, einer schon die zweite Erholungspause braucht und unser Raidleiter mal wieder „aus Versehen“ die Tastenkombination Alt+F4 gedrückt hat.

Spielt ihr die Anniversary-Version von The Burning Crusade Classic? Habt ihr schon in die „neuen, alten“ Raids reingeschaut und sie bewältigt? Oder lasst ihr euch ganz gemütlich Zeit und schaut erst in den nächsten Wochen, dass ihr die Bosse in Angriff nehmt?

Währenddessen ist gerade ein Classic+ hoch im Kurs der Diskussionen, denn Blizzard könnte schon bald etwas ankündigen …