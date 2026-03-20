WoW: Mein Raid-Leiter hat die Taste F4 belegt und ihr dürft 3-mal raten, was immer passiert

WoW-Dämon Cortyn hat einen Tank im Raid, der eine ganz besondere Tastaturbelegung hat. Eine, die viele Rep-Kosten verursacht.

In World of Warcraft gibt es inzwischen viele Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Verwendet man jede einzelne Fähigkeit manuell? Benutzt man den Assistenten zur Unterstützung, der Fähigkeiten vorschlägt? Oder benutzt man gar den 1-Tasten-Helfer, bei dem man so gut wie keine Entscheidungen mehr treffen muss?

Je nach Spielstil können die eigenen Einstellungen in WoW ganz unterschiedlich aussehen. Manche klicken alle Fähigkeiten manuell an. Andere haben nur die wichtigsten 5-10 Fähigkeiten auf der Tastatur mit Hotkeys versehen. Und dann gibt es Leute, die quasi jede Aktion auf einem Hotkey haben und eher Klavierspielen als World of Warcraft.

Der Raid-Leiter und Main-Tank meiner Raidgruppe gehört zur letzten Sorte. Jede Fähigkeit scheint einen eigenen Hotkey zu haben und vermutlich sind auch noch alle Spielzeuge irgendwo gebunden.

Bisher funktioniert das auch ausgesprochen gut. Er spielt einen Paladin und zwar einen Paladin der Marke: „Der ganze Raid ist zwar schon tot, aber ich überlebe einfach noch eine Minute solo gegen den Boss und schaue mal, wie weit ich so ohne den unwichtigen Rest der Gruppe komme.“

Das ist zwar hochgradig nervig, wenn man sich nebenbei schon eine Tasse Tee kochen kann – aber Paladine sind ja dem Licht auch nur verbunden, damit sie immer im Rampenlicht stehen.

Viele Wipes durch nervige, vollkommen unverschuldete Disconnects

Doch in der Leerenspitze, dem aktuellen Raid, der die ganze Welt von World of Warcraft verändert, gab es zum ersten Mal auffällige Probleme.

Denn immer wieder kam es bei Bosskämpfen vor, dass besagter Tank plötzlich offline war, obwohl man im Discord noch sein genervtes Schnalzen der Zunge hörte und er auch nicht aus dem Gespräch flog. Gut, das ist jetzt nichts so ungewöhnliches, die Person hatte häufiger mal mit Internet-Problemen zu kämpfen. Aber so gebündelt war es dann doch auffällig.

Nachdem das einige Male geschehen war, kamen wir dann auf die Ursache zu sprechen. Denn es geschah im Grunde immer zum Beginn eines Kampfes, wenn wir gerade den Boss attackierten.

Da grinst sogar Xal’atath doof, wenn unser Raid mal wieder am Boden liegt.

Würde ich es nicht selbst erlebt haben, hätte ich mir auch gedacht Cortyn, das denkst du dir aus , aber:

Unser Tank hat die Taste „F4“ mit einer Movement-Fähigkeit belegt und aktiviert sie auch über diesen Hotkey. Das wiederum führt dazu, dass in der Hitze des Gefechtes dabei auch manchmal die „Alt“-Taste noch mitgedrückt wird, was wiederum zum sofortigen Schließen des Spieles führt.

Entsprechend verlief dann auch ein wenig ungläubig mein Gespräch mit ihm:

„Nur für’s Protokoll: Du hast eine Fähigkeit auf F4 gelegt und weil deine Alt-Taste irgendwie eingerastet ist, schließt du das Spiel und wir wipen die ganze Zeit?“

„Ja.“

„… darf ich daraus einen Artikel machen?“

Genau deswegen sind wir jetzt gerade alle hier. Ich weiß auch gar nicht genau, wo ich mit diesem Artikel eigentlich hin will. Irgendwo zwischen dem fünften und zehnten „Alt F4“-Wipe an dem Abend muss mein Unterbewusstsein sich einfach gedacht haben: Das schreibst du jetzt auf, das glaubt die später sowieso niemand mehr.

Außerdem kann ich so für alle Ewigkeit festhalten, wie viele Reparaturkosten der Raidgruppe auf die Kappe des Raid-Leiters gehen, der uns mal wieder mit einem „Alt F4 und der Tag gehört dir“ alle im Stich lässt und den tödlichen Attacken der Bosse ausliefert. Er hat damit mehr Charaktere auf dem Gewissen, als ich mit Glaubenssprung und Wechselblaster jemals aufholen kann.

Ich weiß nicht – Tanks sind einfach eine ganz besondere Sorte von Spieler, die irgendwo zwischen wahnsinnig gut und wahnsinnig bescheuert rangieren. Denn unser Raid-Tank ist nicht der einzige, mit sonderbaren Einstellungen – auch unser Dungeon-Tank in der Gilde hatte jahrelang ein düsteres Geheimnis, wie er World of Warcraft spielte.