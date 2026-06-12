Pokémon GO schenkt euch eine Top-Lade-TM und ein Monster – doch ihr habt nur wenig Zeit

Es gibt wieder starke, kostenlose Belohnungen in Pokémon GO. Dafür müsst ihr nur 45 Minuten Zeit aufwenden.

Erst vor kurzem konntet ihr in Pokémon GO einige kostenlose Belohnungen erhalten. Was ihr dafür tun musstet? Den offiziellen Livestream verfolgen. Genau diese Gelegenheit bietet sich euch jetzt wieder.

Um die Belohnungen zu erhalten, müsst ihr am Sonntag, dem 14. Juni 2026, den offiziellen Pokémon-Livestream für mindestens 45 Minuten schauen. Und das solltet ihr tun, wenn ihr die starken Belohnungen nicht verpassen wollt.

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Welche Belohnungen gibt es? Wenn ihr den Livestream für mindestens 30 Minuten schaut, dann erhaltet ihr bereits die folgenden Belohnungen:

ein Golking mit der exklusiven Attacke Eissturm

20 XL-Bonbons für Goldini

10 Sofort-TMs

10 Lade-TMs

Golking kann regulär nur mit Einsatz einer Top-Lade-TM die Attacke Eissturm lernen. Es zahlt sich also aus, das Exemplar zu ergattern. Das lohnt sich vor allem für den Einsatz in der Superliga, da Golkin hier aktuell zu den besten Monstern gehört.

Seid ihr für 45 Minuten im Stream, dann erhaltet ihr zusätzlich die folgenden Belohnungen:

Top-Lade-TM

Sonderbonbon XL

25 Sofort-TMs

25 Lade-TMs

Wann läuft der Stream? Der Stream läuft am 14. Juni 2026 in der Zeit von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr PDT. Das entspricht hierzulande einem Zeitraum von 16:00 Uhr bis 3:00 Uhr. Wenn ihr am Nachmittag oder Abend also etwas Zeit habt, dann sollte es kein Problem sein, die 45 Minuten zu erreichen.

Solltet ihr die 30 beziehungsweise 45 Minuten in diesem Zeitraum nicht schaffen, dann könnt ihr die Belohnungen nicht erhalten.

Wie funktioniert das? Um die Belohnungen zu bekommen, müsst ihr den Stream vom offiziellen Twitch-Kanal von Pokémon in der angegebenen Zeit schauen. Damit ihr die Belohnungen auch erhaltet, müsst ihr vorab außerdem euren Account von Pokémon GO mittels Hilfe eines Pokémon-Trainer-Central-Kontos mit Twitch verbinden. Ansonsten geht ihr leer aus.

Wie genau diese Verbindung der Accounts funktioniert, erfahrt ihr hier.

Werdet ihr den Stream schauen und die Belohnungen einsacken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Raids, Dyna-Bosse und Events in den nächsten Wochen im Spiel aktiv sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO.