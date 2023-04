WoW-Dämon Cortyn plaudert etwas aus dem Nähkästchen. Denn ein Erlebnis mit der Gilde in World of Warcraft hat traumatische Erinnerungen zurückgelassen.

In World of Warcraft haben viele von uns Gildenkollegen und Bekannte, die über die Jahre zu guten Freunden wurden – das ist das normale Erlebnis in einem MMORPG, in dem soziale Kontakte nicht nur unvermeidbar, sondern notwendig sind. Und die meisten von uns denken sicher, dass ihre Mitspieler allesamt ganz ähnlich spielen.

Der Maintank in unserer Gilde ist ein Mönch. Ein wenig verplant, ein wenig zu nervös und im Laufe der Jahre hat er sich schon viele interne „Titel“ bei uns eingehandelt.

Immerhin gilt es in World of Warcraft als verpönt, sich aus gefährlichen Effekten langsam rückwärtslaufend herauszubewegen. Denn das verbraucht viel mehr Zeit, als sich einfach umzudrehen und zumindest mit Seitwärtsschritten in vollem Tempo zu bewegen. Weil unser Mönch das aber niemals tat und wir ihn immer wieder damit aufzogen, war er irgendwann unser „Backwards Walker“.

Das ging soweit, dass unser Jäger irgendwann damit begann, jedes Mal laut im Discord die Sirene eines Schwerlasttransporters nachzumachen, die beim rückwärts einparken zu hören ist, wenn der Mönch sich wieder in Zeitlupe rückwärts aus einem Angriff rausbewegte.

Bis dahin war alles okay. Unser Mönch hat halt seine kleinen Eigenheiten und die Sirene wurde zu einem Running-Gag, der in jedem „Mythisch+“-Dungeon mehrfach ertönte.

Das zweite Problem war, dass dieser Mönch ein „Klicker“ ist. Nein, keiner der Zombies aus The Last of Us, sondern ein Spieler, der die Fähigkeiten seines Charakters nicht auf Keybinds gelegt hat, sondern den Großteil davon manuell anklickt.

Ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie ihr gerade mit der Nase rümpft und euch „Dreckiger Casual“ denkt. Das habe ich auch getan, auch wenn ich mir mantra-artig immer wieder eingeredet habe: „Andere Leute haben andere Spielstile. Es ist alles okay, Cortyn. Nicht schon wieder die Tastatur aufessen.“

Und der Fairness halber sei gesagt: Dafür, dass er ein „Klicker“ ist, lief es immer erstaunlich rund.

Zumindest, bis es das nicht mehr tat. Und dieser Tag war auch gleichzeitig die Offenbarung des finstersten Geheimnisses, die unser Mönch vor uns verschwiegen hatte.

Es war ein typischer „Mythisch+“-Gildenabend. Wir waren damals noch in recht niedrigen Dungeons unterwegs, denn es war kurz nach dem Start des Addons und wir mussten uns noch zurechtfinden.

Um euch die Szene etwas genauer zu beschreiben: Es war „Nebel von Tirna Scythe“, der Weg zum letzten Boss. Ihr wisst schon, diese verzweigten Wege über einer langen Schlucht, auf der man jede Menge Gorm besiegen muss.

An die Nebel von Tirna Scithe können wir uns gut erinnern. Wegen eines denkwürdigen Moments.

Die Aufgabe war klar: Wir teilen verschiedene Feinde den einzelnen Gruppenmitgliedern zu, denn hier musste ordentlich was unterbrochen werden. So bekam auch unser Tank sein Ziel.

Der große Augenblick kam. Der Gorm fängt an zu zaubern, der Balken füllt sich. „Du musst kicken“, raune ich noch ins Discord, bevor ein etwas panisches „GEHT NICHT!“ widerhallt.

Unsere ganze Gruppe sieht dabei zu, wie der Tank geradewegs an den Rand der Plattform läuft und in den Tod fällt, bevor auch der Rest der Gruppe von den Feinden zerlegt wird.

Fehleranalyse.

„Was ist da gerade passiert?“

„Ja, der Kick ging nicht.“

„Wie, der Kick ging nicht?“

„Hab den Button nicht getroffen.“

Ganz leise hört man unsere Heilerin im Hintergrund einen tiefen Atemzug nehmen und das leise Rascheln einer Ibuprofen-Packung.

„Und warum bist du dann in den Abgrund gelaufen?“

„Weil ich den Button nicht getroffen habe.“

„Wenn du den Button nicht triffst, läuft dein Charakter einfach irgendwo hin?“

„Ja.“

Die Stille im Discord hielt bestimmt 10 Sekunden an, während es in den Köpfen der ganzen Gruppe zu rattern begann. Ich fragte leise:

„Spielst du mit ‘Click to Move’?“

Wieder ein paar Sekunden Pause, bevor die Antwort kam:

„Wie denn sonst?“

Das gelöste Lachen im Discord tröstete darüber hinweg, dass wir den Dungeon nicht mehr innerhalb des Zeitlimits schafften. Ich habe selten so viel mit meiner Gilde gelacht, wie in diesem Augenblick damals.

Der für uns legendäre “Backwards Walker”.

Unser Tank spielte WoW wie Diablo – Mit Click to Move

Wem die Einstellung nichts sagt: „Click to Move“ ist eine Art, mit der ihr euren Charakter steuern könnt. Anstatt mit „WASD“ oder den Pfeiltasten zu steuern, kontrolliert ihr euren Charakter mit Mausklicks. Ihr klickt irgendwo in die Umgebung und euer Charakter nimmt den erstbesten Weg an diesen Ort. Soetwas kennt man zumeist vor allem aus Hack&Slash-Spielen, wie etwa Diablo oder Strategie-Spielen wie Warcraft.

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir lief da in Gedanken immer eine abgewandelte Version der ALFA-Telefon-Werbung (via YouTube) im Kopf, ihr wisst schon “Schreibt dich nicht ab, lern Lesen und Schreiben:”

Gruppenleiter: „Sag mal, bist du eigentlich zu dumm zum kicken? Und dann springst du auch noch über die Klippe runter? Kannst du eigentlich überhaupt was oder brauchst du einen Zivi zum Spielen?“

Heiler: „Chef, der Mann kann nichts dafür. Der spielt mit Click to Move.“

Gruppenführer: „Mit Click to Move? Aber da kann man doch was machen.“

Plötzlich ergab auch alles aus der Vergangenheit so viel mehr Sinn. Dass das Kicken manchmal nicht richtig „funktionierte“ oder dass unser Mönch rückwärts aus Effekten rausging. Denn wer mit „Click to Move“ spielt, muss natürlich genau den Ort sehen, an den er laufen will – was schwierig ist, wenn die Kamera nach vorne auf die Feinde gerichtet ist.

Wir haben lange darüber nachgedacht, wie es überhaupt zu dieser Einstellung gekommen ist. Denn „bewusst“ aktiviert man die wohl nur, wenn man aus irgendwelchen Gründen darauf angewiesen ist. Zwei von uns hatten aber die vage Erinnerung, dass „Click to Move“ in grauer Vorzeit, eine der sehr frühen Standard-Einstellungen in World of Warcraft war, die aber recht rasch ersetzt wurde. Sicher sind wir uns da aber alle nicht mehr.

Fakt ist, dass unser Tank fast 15 Jahre mit dieser Einstellung gespielt hat. Auf der einen Seite natürlich bedauerlich, auf der anderen Seite eine nun schöne Erinnerung, die ich niemals wieder vergessen werde.

Und bevor jemand meckert: Ja, ich habe ihn natürlich gefragt, ob ich ihn hier ein bisschen bloßstellen darf. Er hat natürlich “Nein, bitte nicht” gesagt. Inzwischen kann er ja auch darüber lachen – oder muss zumindest so tun, um zur Gruppe zu gehören.

Er bleibt auch weiterhin der einzige „Backwards Walker“, den ich in meiner Gruppe jemals akzeptieren werde. Und sei es nur für den Unterhaltungswert.

Wenn ihr also mal einen Pandaren mit Kerze auf dem Kopf seht, der rückwärts gehend einer Fähigkeit ausweicht, schreibt einfach ein „Tuuut, tuuut, tuuut“ als Sirenengeräusch in den Chat. Er wird sich sicher freuen.