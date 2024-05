WoW: Patch 10.2.7 ist live – Das solltet ihr heute erledigen

Der neuste Patch von World of Warcraft ist live. Wir verraten euch, was ihr in Patch 10.2.7 „Dunkles Herz“ auf jeden Fall erledigen solltet.

Seit gestern Morgen (07.05.2024) ist der letzte Patch von World of Warcraft Dragonflight live. Das Update 10.2.7 Dunkles Herz bringt viele kleine Neuerungen, auch wenn das große Highlight erst in der kommenden Woche folgt.

Wir verraten euch, was alles im Patch steckt und was ihr so bald wie möglich erledigen solltet.

Drei neue Questreihen – Khadgar, Nachtelfen und Dracthyr

Insgesamt drei neue Questreihen warten darauf, dass ihr ein wenig mehr Story in der World of Warcraft erlebt.

Die wohl wichtigste Questreihe führt euch nach Dalaran und zu Khadgar. Zu dieser Quest wurde das Cinematic bereits im Vorfeld veröffentlicht. Die Suche nach der mysteriösen Vorbotin beginnt, die früher oder später die Ereignisse der nächsten Erweiterung einläuten wird. Die ganze Story der Vorbotin haben wir hier erklärt.

Eine weitere Questreihe spielt in Bel’ameth. Hier möchte eine Nachtelfe ihre gefallene Schwester beerdigen – aber die hatte ein dunkles Geheimnis. Ihr müsst entscheiden, wie in dieser sehr emotionalen Questreihe verfahren wird.

Zuletzt ist es für die Dracthyr Glutthal an der Zeit, endlich eine Antlitz-Gestalt zu wählen. Das hatte sie bisher immer vor sich hergeschoben – doch jetzt ist der Tag wohl gekommen, das endlich zu ändern.

Neue Traditionsrüstungen für Trolle und Draenei

Zwei weitere Völker bekommen endlich ihre lang ersehnten Traditionsrüstungen: Trolle und Draenei. Um die Questreihe starten zu können, müsst ihr jeweils mit einem Troll oder einem Draenei-Charakter mindestens Stufe 50 erreicht haben.

Anschließend besucht ihr Sturmwind (Draenei) oder Orgrimmar (Troll) um die Questreihe zu starten, an dessen Ende jeweils das begehrte Set wartet.

Die Traditionsrüstungen für Trolle und Draenei – das, was ihr wolltet?

Rückkehr nach Pandaria mit WoW Remix: Mists of Pandaria

Für viele dürfte das Highlight des Patches der Modus „WoW Remix: Mists of Pandaria“ sein. Der startete allerdings noch nicht direkt gestern, sondern hat ein paar Tage Verzögerung. So können sich alle erst in Ruhe den Story-Quests widmen.

WoW Remix: Mists of Pandaria startet am 16. Mai um 19:00 Uhr weltweit. Hier könnt ihr einen neuen Charakter ab Stufe 10 in Pandaria leveln und dabei ganz besondere Ausrüstung mit mächtigen Effekten sammeln. Das Leveln ist drastisch beschleunigt. Als zusätzliche Belohnungen winken jede Menge Transmogs, Spielzeug und Reittiere – darunter einige ganz neue Farbvariationen, die man bisher noch nie erhalten konnte.

Wie schon bei Plunderstorm wird auch dieser Modus zeitlich begrenzt und lediglich einige Wochen aktiv sein. Charaktere, die ihr hier gelevelt habt, könnt ihr später in die neue Erweiterung „The War Within“ mitnehmen – zusätzlich zu all den coolen Belohnungen.

Was steckt sonst noch in Patch 10.2.7?

Abgesehen von den Highlights gibt es noch eine Menge kleiner Anpassungen und Verbesserungen. Hier die wichtigsten Dinge:

Das Suche-nach-Gruppe-Tool hat jetzt viel mehr Filter- und Anpassungsmöglichkeiten.

Ihr könnt das Auktionshaus jetzt gezielt nach Gegenständen „nur aus der aktuellen Erweiterung“ filtern.

Drachenrennen werden nun permanent auf der Karte angezeigt, außer ihr deaktiviert diese Option.

Der Stall der Jäger wurde aktualisiert, ist jetzt sortier- und filterbar.

Insgesamt handelt es sich bei Patch 10.2.7 um einen relativ kleinen Patch, der nur wenige neue Aktivitäten gebracht hat. Er ist vielmehr das Bindeglied zwischen der aktuellen Erweiterung Dragonflight und der nächsten Erweiterung „The War Within“. Die Aufmerksamkeit der Story wird langsam auf die neue Bedrohung gerichtet und die Suche nach der mysteriösen Vorbotin hat begonnen.

Habt ihr schon in Patch 10.2.7 reingeschaut? Wie gefällt euch die Story? Oder seid ihr lieber auf der Jagd nach den Traditionsrüstungen?