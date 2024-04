WoW bringt riesiges PvE-Event für alle, die Plunderstorm nicht mögen

World of Warcraft bringt Mists of Pandaria als riesiges PvE-Event zurück – aber viel irrer und schneller als ihr euch das vorstellen könnt.

Bei World of Warcraft wird aktuell viel experimentiert. Für Classic-Fans gibt es die „Saison der Entdeckungen“, PvP-Liebhaber tummeln sich im „Plunderstorm“ und jetzt sind auch die PvE-Spielerinnen und -Spieler an der Reihe.

Die Rede ist vom „WoW Remix: Mists of Pandaria“.

Was ist das für ein Modus? In „WoW Remix: Mists of Pandaria“ erstellt ihr einen neuen Charakter und beginnt eure Reise in Pandaria – mit einem besonderen Spiel-Modus. Ihr könnt auf Pandaria komplett bis Stufe 70 leveln, neue Schätze entdecken und kassiert zugleich viel mehr Erfahrungspunkte, als eigentlich normal wäre.

Was ist das Besondere? Anstatt einfach nur durch Mists of Pandaria zu leveln, findet ihr jede Menge Neuerungen in der Spielwelt. So gibt es Schatzkisten und neue Belohnungen, die euer Gameplay deutlich verändern werden. Denn viele Gegenstände haben zusätzliche Fähigkeiten, die ihr aktivieren könnt oder die eure bestehenden Skills anpassen. Das funktioniert über neue, mächtige Sockel. Ein paar Beispiele wurden bereits genannt:

Drei Beispiele für mächtige Meta-Sockel in WoW Remix: Mists of Pandaria. (Bildquelle: worldofwarcraft.com)

Zusätzlich dazu könnt ihr einen speziellen Umhang freischalten, der noch einmal richtig dicke Boni verleiht, wie etwa einen Erfahrungsbonus von bis zu 324 %. Dieser Umhang teilt seine Macht übrigens mit allen Charakteren, die ihr während des Events spielt – ihr könnt also mehrere Klassen ausprobieren und von gemeinsam erspielten Boni profitieren.

Nach dem Ende des Events werden eure Charaktere übrigens in normale Charaktere umgewandelt. Das Maximum der Charaktere pro Account wird hierbei auch erhöht, sodass ihr keine alten Helden löschen müsst.

Was für Belohnungen gibt es? Als Belohnungen wird es jede Menge kosmetische Gegenstände und auch Titel geben. Darunter befindet sich vor allem Transmog-Kleidung, die während der Erweiterung „Mists of Pandaria“ erhältlich war.

Insbesondere Gegenstände, die sonst nur eine extrem geringe Drop-Chance hatten, wird man hier wohl gezielt für Bronze kaufen können.

Eine goldene Wolkenschlange – die werden einige haben wollen.

Abgesehen von dem „alten Zeug“ gibt es aber auch Reittiere in bisher unveröffentlichten Farb-Variationen. Außerdem warten spezifische Erfolge, die beim Freischalten zusätzliche Belohnungen gewähren und nach dem Abschluss des Events in Heldentaten umgewandelt werden können.

Alle kosmetischen Belohnungen, die ihr in WoW Remix: Mists of Pandaria freischaltet, werden übrigens später auf euren Account für „The War Within“ übernommen.

Wann erscheint das? WoW Remix: Mists of Pandaria erscheint zusammen mit dem nächsten Update, also dem Patch 10.2.7 „Dunkles Herz“. Einen genauen Release-Termin dafür gibt es noch nicht. Nach aktuellen Schätzungen dürfte der nächste Patch aber wohl im Mai erscheinen.

Für das Spielen dieses Modus benötigt ihr nicht einmal Dragonflight, lediglich ein gültiges Abonnement.

Habt ihr Bock auf dieses PvE-Event und werdet reinschauen? Oder seid ihr noch nicht überzeugt?