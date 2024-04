WoW: Nachtelfen „verlieren“ ihre Anführerin in Patch 10.2.7

Warum verliert Tyrande den Titel? Der Grund dafür, dass Tyrande nicht mehr die „Anführerin der Kaldorei“ ist, konntet ihr bereits in der Story von Patch 10.2 erleben. Nachdem es den Helden von Azeroth gelungen ist, den Amirdrassil nach Azeroth zu holen, Bel’ameth zu gründen und gleichzeitig Malfurion aus dem Ardenwald zurückzuholen, hat Tyrande einen Entschluss gefasst: Sie will sich mit Malfurion vorläufig zur Ruhe setzen und die Besiedlung des Amirdrassil beobachten.

Tyrande Wisperwind trug bisher den Titel „Anführerin der Kaldorei“ in Bel’ameth. Doch dieser Titel verschwindet in Patch 10.2.7 und ist unter dem Namen der Hohepriesterin nicht länger zu finden.

Was passiert in Patch 10.2.7? Auf dem PTR des kommenden Patches 10.2.7 haben findige Spieler ein kleines Detail festgestellt, dass während des letzten Updates aufgespielt wurde.

Nachtelfen-Fans in World of Warcraft kennen im Grunde seit Anbeginn der Zeit nur eine Anführerin. Wo Menschen oder Orcs alle paar Jahre ihre Anführer austauschen, konnten Nachtelfen sich auf die Beständigkeit von Tyrande Wisperwind und Malfurion Sturmgrimm besinnen. Doch das findet nun endgültig ein Ende, denn Tyrande ist nicht länger die „Anführerin der Kaldorei“.

Für Tyrandet die Herrschaft über die Nachtelfen in World of Warcraft . Eine kleine Änderung im Spiel spiegelt das auch wider.

