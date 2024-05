Hexenmeister in WoW können bald Raidbosse beschwören – als Pet

Hexenmeister erhalten neue Pets in World of Warcraft: The War Within. Wenn sie wollen, können sie sogar ganze Raidbosse unterwerfen.

Hexenmeister in World of Warcraft sind ohnehin schon ein seltsames Völkchen. Sie hantieren mit verbotenen dämonischen Magien und haben allerhand unheimliche Begleiter, die man lieber auf Distanz halten will. Doch mit der neuen Erweiterung „The War Within“ stocken sie ihr Repertoire an Fähigkeiten nochmal auf – denn sie sind in der Lage, ganze Raidbosse zu beschwören und ihnen ihren Willen aufzuzwingen.

Was sind das für Beschwörungen? Die neuen Beschwörungen sind ein neuer Talentpunkt bei Dämonologie-Hexenmeistern. Sie erhalten ein neues „Capstone“-Talent, also ein Talent ganz unten im Baum. Hier kann man sich zwischen zwei verschiedenen Talenten entscheiden („Choice Node“):

Mark of Shatug

Mark of F’harg

Die Auswahl hier verändert den bisherigen Zauber „Finsteres Scheusal beschwören“. Je nachdem, welches Talent ihr wählt, verändert sich euer Scheusal und erhält eine neue Fähigkeit.

F’harg stößt permanent Feuer um sich herum aus und fügt so allen Feinden in der Nähe AoE-Schaden zu.

Shatug belegt sein Ziel mit einem zusätzlichen, starken Schaden-über-Zeit-Effekt, eignet sich also für Einzelziele.

Woher kommen die Bosse? Die beiden Hunde dürften Veteranen noch aus der Erweiterung Legion kennen. Dort waren die beiden im Doppelpack einer der ersten Bosse des Raids „Antorus, der Brennende Thron“.

Die beiden Dämonen waren die Schoßhunde von Sargeras und wurden mit der Essenz des Feuers und der Essenz der Schatten versehen, um ihm noch besser dienen zu können – und nebenbei alle Feinde der Legion zu verschlingen. Zumindest so lange, bis wir die Hunde töten.

Die beiden Hunde waren Raidbosse – bald können Hexenmeister sie beschwören.

Gegenwärtig ist es auch noch so, dass Shatug und F’harg in der Alpha von The War Within richtig, richtig groß sind – beinahe so groß, wie die Raidbosse damals in Antorus. Weil das aber sicher zu Problemen in der Darstellung führen würde, kann man wohl davon ausgehen, dass die beiden Hunde im Laufe der nächsten Woche geschrumpft werden.

Was haltet ihr von dieser Art der Begleiter? Eine coole Neuerung? Oder bekommen Hexenmeister langsam zu viel Macht?