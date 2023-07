Die 5 besten MMORPGs für PvE-Fans

Ein großer Teil der MMORPG-Spieler steht auf PvE, also den Kampf gegen computergesteuerte Gegner. Doch welches sind die besten PvE-MMORPGs? Wir von MeinMMO verraten es euch.

Nach welchen Kriterien wurde diese Liste erstellt? Im Fokus der Liste stehen die offene Spielwelt, die Story und die PvE-Instanzen. PvP darf zwar vorkommen, jedoch ohne Zwang. Im Bestfall finden die Kämpfe also in eigenen Arenen oder auf eigenen PvP-Servern statt.

In die Top 5 haben es – wenig überraschend – vor allem die großen Namen geschafft. Am Ende findet ihr noch eine Aufzählung an weiteren Optionen, die wir empfehlen können.

Wer hat die Liste erstellt? Alex ist unser MMORPG-Experte auf MeinMMO und hat in jedem hier genannten Titel mindestens 50, teilweise aber bis zu 10.000 Spielstunden versenkt. Zudem testet er jedes neue MMORPG, das herauskommt, sofort an.

World of Warcraft – Starke Dungeons und Raids

Entwickler: Blizzard Entertainment | Plattform: PC | Release-Datum: 23. November 2004 | Modell: Pay2Play | Kampfsystem: Tab-Targeting

Was ist das für ein Spiel? World of Warcraft ist das bekannteste MMORPG im Westen und ist auch 18 Jahre nach Release noch immer sehr beliebt. Ihr erstellt euch einen Charakter auf Seiten der Horde oder der Allianz und habt dabei die Wahl aus 13 verschiedenen Klassen und insgesamt 24 Völkern.

Ihr wählt einen Charakter und folgt mit diesem einer spannenden Geschichte, die über Quests und wunderschöne Cinematics erzählt wird. Im Mid- und Endgame erwarten euch Dungeons, Raids, gefährliche Weltbosse und auch PvP-Schlachten.

Dabei setzt das MMORPG auf eine Comic-Grafik, die über die Erweiterungen hinweg immer wieder etwas aufgehübscht wurde, aber trotzdem etwas in die Jahre gekommen ist. Beim Kampfsystem setzt es auf das klassische Tab-Targeting, wobei es im Vergleich zur Vanilla-Zeit schon deutlich dynamischer geworden ist.

Was macht es im PvE richtig gut? WoW ist das MMORPG mit den besten Raids auf dem Markt. Hier spielt das Rennen um die World Firsts eine wichtige Rolle. Das dauert auch gerne mal eine Woche oder sogar länger. Zum Start von Dragonflight brauchte Team Liquid immerhin 11 Tage.

Doch auch sonst kann das MMORPG überzeugen. Die offene Welt ist abwechslungsreich und bietet viele Neben- und Daily-Quests, die Story ist spannend gestaltet und mit Dragonflight kamen die Drachenrennen als neue Aufgabe dazu.

Ein besonderer Faktor bei WoW ist zudem das Rollenspiel. Denn hier findet sich eine der größten Communitys dafür, sofern man dem richtigen Server beitritt.

Was macht es im PvE eher schlecht? WoW macht nichts so richtig schlecht, allerdings fehlen manchmal die richtigen Anreize, um in der offenen Welt zu spielen.

Zudem spielen Instanzen eine durchaus wichtige Rolle für die Lore, was nicht jedem gefällt.

Wie steht es um PvP? PvP lässt sich in Arenen und größeren Battlegrounds spielen. Wer zudem einem PvP-Server beitritt, kann sich auch mit Spielern der anderen Fraktion in der offenen Welt bekämpfen.