WoW: Patch 10.1 Glut von Neltharion ist live – Das erwartet euch ab sofort

Der große Patch 10.1 von World of Warcraft ist live. Wir verraten, was im neusten Update steckt und was ihr beachten müsst.

Obwohl World of Warcraft Dragonflight bereits zwei kleinere Content-Updates hatte, wurde nun endlich der erste „richtige“ Patch veröffentlicht. Patch 10.1 Glut von Neltharion ist mit den heutigen Wartungsarbeiten (03.05.2023) live und bringt jede Menge neue Inhalte. Eine Woche lang habt ihr Zeit, die neue Story zu spielen und euch auf den Start der 2. Saison von Dragonflight vorzubereiten.

Was steckt in Patch 10.1? Der erste dicke Patch ist prall gefüllt mit neuen Inhalten, die wir hier im Eilverfahren kurz auflisten. Mehr Details zu allen Einzelheiten findet ihr in unserer großen Übersicht zu Patch 10.1: Glut von Neltharion.

Zaralekhöhlen – Ein komplett neues Gebiet, das etwas größer als Zereth Mortis ist und unter den Dracheninseln liegt. Hier warten neue Aktivitäten und Story-Quests.

Neue Fraktion: Niffen von Loam – Diese maulwurfartigen Kreaturen verlassen sich auf ihre Nase und bieten neue Belohnungen, aber auch eine Menge kleiner Mini-Spiele und Quests.

Neues Gearing-System – Ausrüstung lässt sich jetzt fast immer aufwerten und die Währung dafür bekommt ihr aus so ziemlich allen Spielinhalten.

Neuer Raid: Aberrus, Schmelztiegel der Schatten – Der neue Raid mit 9 Bossen eröffnet am 10.05 seine Pforten und wartet mit einem neuen Tier-Set auf.

Gilden sind nun “fraktionsübergreifend”: Horde-Gilden können Allianz-Spieler aufnehmen und Allianz-Gilden können Horde-Charaktere aufnehmen.

Neue Saison mit neuen Dungeons – die 2. Saison von Dragonflight startet am 10.05 und bringt 8 neue Dungeons in die Rotation für Mythisch+.

Angriffe von Fyrakk – Die Ur-Inkarnation Fyrakk beginnt mit Angriffen auf die Dracheninsel und muss abgewehrt werden.

Davon abgesehen gibt es natürlich auch das übliche Programm „drumherum“. So startet ab kommenden Dienstag wieder das „Race to World First“ mit der Jagd nach dem ersten Kill von Sarkareth auf mythischer Schwierigkeit.

Muss man die alten Inhalte gespielt haben? Nein. Um in Patch 10.1 und die Zaralekhöhlen durchzustarten, müssen die vorherigen Inhalte nicht gespielt werden. Es ist aus Sicht der Story natürlich sinnvoll, wenn man die vorherigen Ereignisse kennt, aber das hindert im Zweifelsfall nicht daran, direkt in die Zaralekhöhlen zu reisen und die Quests dort zu erledigen. Neue Charaktere auf Stufe 70 werden zwar kurz zur Verbotenen Insel geführt, wo recht leicht solide Ausrüstung wartet, doch auch das kann auf Wunsch übersprungen werden.

Beachtet allerdings, dass die Gegner in den Zaralekhöhlen ein wenig stärker sind als im Rest von Dragonflight. Ein ganz frischer Charakter auf Stufe 70 könnte demnach ein paar Schwierigkeiten mit den Feinden dort haben.

Veteranen hingegen mit einer Ausrüstung von Itemlevel 400 oder höher sollten durch die Gegner einfach durchpflügen und keinerlei Schwierigkeiten haben.

