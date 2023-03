WoW stellt Patch 10.1 Glut von Neltharion vor: Neuer Raid, neues Gebiet und fraktionsübergreifende Gilden

Der Raid wird, wie schon in Saison 1, mit allen drei Schwierigkeiten gleichzeitig veröffentlicht – also normal, heroisch und mythisch. Lediglich die LFR-Variante eröffnet flügelweise mit leichter Verzögerung.

Insgesamt 9 Bosse warten in diesem Raid darauf, also einer mehr als im Gewölbe der Inkarnationen.

Eine neue Fraktion findet sich ebenfalls in der Zaralekhöhle, nämlich die Niffen. Das ist ein ganz neues Volk, das bisher in World of Warcraft noch nicht zu sehen war. Wie es sich für „maulwurfartige Kreaturen“ gehört, sind die Niffen beinahe blind, verfügen dafür aber über einen ausgeprägten Geruchssinn, um sich zu orientieren.

Blizzard meint es ernst und lässt den Spielerinnen und Spielern von World of Warcraft keine Ruhe. Obwohl der Vorgänger-Patch noch gar nicht live ist, hat man bereits den Patch 10.1 vorgestellt. Dieser wird den Titel „Glut von Neltharion“ tragen und uns in ein neues, unterirdisches Gebiet führen.

