WoW: Worgen bekommen die coolste Fähigkeit der Dracthyr, die alle haben wollten

Worgen schneiden sich bald ein Scheibchen von den Dracthyr ab. Denn sie können künftig in World of Warcraft mehr über ihre Gestalt entscheiden.

Seit der Veröffentlichung von Dragonflight und den Dracthyr im Speziellen, schauen die Worgen neidisch auf das neue Volk. Denn auch wie die pelzigen Freunde aus Gilneas, haben die Dracthyr zwei Gestalten, mit denen sie in die Schlacht ziehen können. Doch wo die Dracthyr ein paar nette Einstellungen für das Verhalten ihrer Drachengestalt haben, schauten Worgen bisher in die Röhre. Doch der Patch 10.1 Glut von Neltharion soll das ändern.

Was für eine Fähigkeit haben Dracthyr? Dracthyr haben, wie auch andere Drachen in World of Warcraft, die Fähigkeit zwischen zwei Gestalten zu wechseln. Während sie im Kampf fast andauernd dazu gezwungen sind, in der Dracthyr-Gestalt zu verweilen – weil einige Zauber und Animationen das bedingen – können sie außerhalb des Kampfes frei entscheiden, ob sie als Dracthyr oder in humanoider Gestalt herumwandeln wollen.

Mittels des Zaubers „Gewählte Identität“ kann hier sogar eine Voreinstellung getroffen werden. So kann man auswählen, ob der Dracthyr sich am Ende des Kampfes automatisch wieder in die humanoide Gestalt begibt oder eben nicht.

Was bekommen Worgen? Mit Patch 10.1 kommen auch Worgen in den Genuss einer solchen Fähigkeit. Alle Worgen-Spieler erhalten die Fähigkeit „Calm the Wolf“ („Den Wolf beruhigen“), die im Grunde die gleiche Funktionalität für Worgen erfüllt. Damit können Worgen frei bestimmen, ob sie nach dem Kampf automatisch wieder in ihre menschliche Gestalt wechseln wollen oder – wie bisher – in der Worgengestalt verbleiben.

Unter den Fans scheint die Änderung gut anzukommen und könnte sogar den einen oder anderen dazu bewegen, künftig doch noch einen Worgen zu spielen.

Wie gefällt euch diese Neuerung? Sinnvoll und logisch? Oder schmälert das die Besonderheit der Dracthyr?