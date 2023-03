WoW überarbeitet „Mythisch+“ drastisch, wirft Affix auf Stufe 10 komplett raus

World of Warcraft verabschiedet sich vom saisonalen Affix – und das hat große Folgen für M+. Wir haben alle Details.

In den vergangenen Wochen gab es viel Kritik am „Mythisch+“ – einem der zentralen Endgame-Systeme von World of Warcraft. Viele Spielerinnen und Spieler haben schlicht keine Lust mehr auf all die unterschiedlichen Effekte, denen man permanent ausweichen muss. Gerade der saisonale Affix „Donnernd“ verstärkt das Problem noch – besonders dann, wenn man ohnehin schon auf Bossfähigkeiten oder andere Affixe achten muss.

Blizzard scheint die Kritik vernommen zu haben. Denn die Lösung ist: In Patch 10.1, also der Saison 2 von Dragonflight, gibt es keinen saisonalen Affix.

Warum macht Blizzard das? Der Grund dafür liegt in der Einführung der saisonalen Affixe, damals in Battle for Azeroth. Damals war die Idee, dass man mit einem saisonalen Affix die Dungeons in jeder Saison frisch halten wollte. Immerhin musste man Dungeons wie „Freihafen“ nicht nur für eine Saison, sondern für die ganze Dauer der Erweiterung laufen.

Mit Dragonflight ist das anders. Da jede Saison einen ganz neuen Pool an Dungeons mit sich bringt, gibt es keinen Grund mehr, die Dungeons „frisch“ in jeder Saison zu halten – denn sie kamen in der vorangegangenen Saison ohnehin nicht vor.

Anstelle des „Stufe 10“-Affixes gibt es übrigens keinen anderen. Die Skalierung der Dungeons steigt zwar weiter an, aber bereits ab Stufe 7 erlebt ihr alle Affixe einer entsprechenden Woche.

Oder anders gesagt: In Saison 2 habt ihr es immer mit „Tyrannisch“ und „Verstärkt“ sowie mit je einem Affix auf Stufe 4 und Stufe 7 zu tun. Danach ändert sich nur noch die Skalierung.

Was gibt es stattdessen? Anstelle eines saisonalen Affixes, will Blizzard stattdessen die Affixe im Pool von „Stufe 7“ überarbeiten und neue hinzufügen. Zwar gibt es noch keine Details, wie genau diese Überarbeitung aussehen soll, aber bereits einige Hinweise. So sagte der Game Director Ion Hazzikostas im Interview mit MeinMMO, dass es sich nicht gut anfühlt, wenn bestimmte Spezialisierungen immer wieder deutlich benachteiligt sind. Daher liegt der Schluss nahe, dass Affixe sich gleichmäßiger auf alle Gruppenmitglieder auswirken sollen – oder gleichermaßen vermeidbar sind.

So reagiert die Community: Auch wenn Teile der Community mit dieser Ankündigung nicht vollends zufrieden ist, da man sich eine umfänglichere Überarbeitung oder gar Abschaffung der rein negativen Affixe gewünscht hatte, ist die Stimmung eher positiv. Man sieht es als gutes Zeichen, dass Blizzard so rasch auf die Wünsche reagiert und zumindest bereit ist, Änderungen auszuprobieren und zu schauen, wie sich „Mythisch+“ weiter modernisieren lässt.

Sobald es mehr Infos zu den Überarbeitungen gibt und der PTR von Patch 10.1 live ist, werden wir natürlich darüber berichten.