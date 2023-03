WoW: Patch 10.0.7 erscheint noch im März – in wenigen Tagen geht’s los

Wie geht es dann weiter? Nachdem Patch 10.0.7 offenbar „fertig“ ist und in wenigen Wochen veröffentlicht wird, arbeiten die Entwickler bereits kräftig am nächsten Patch, der ebenfalls schon auf dem PTR aufgespielt wurde. Wir haben bereits einen ersten Blick auf Patch 10.1 Glut von Neltharion geworfen.

Was steckt in Patch 10.0.7? Auch wenn es sich bei 10.0.7 nur um einen „kleinen“ Patch handelt, gibt es doch eine Menge zu tun. Zu den Highlights des Updates gehören:

Wann erscheint Patch 10.0.7? Wie Blizzard gerade erklärt hat, erscheint der Patch 10.0.7 noch in diesem Monat, nämlich am 22. März 2023 nach den Wartungsarbeiten. Diese enden in der Regel spätestens um 11:00 Uhr morgens, können gelegentlich aber auch länger andauern. Wie üblich wird das Update aufgrund unterschiedlicher Zeiten der Wartungsarbeiten, auf den US-Realms bereits einen Tag früher veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 hat Blizzard einen aggressiven Plan im Hinblick auf neuen Content angestrebt. Insgesamt 6 Patches sollen für World of Warcraft: Dragonflight noch dieses Jahr erscheinen – bisher ist erst einer davon live. Doch das nächste Update, Patch 10.0.7, steht in den Startlöchern. Ein Release-Termin wurde nun endlich verraten.

