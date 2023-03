WoW wirbt mit „eigenem Zuhause“, tritt neue Housing-Debatte los

Wir zeigen euch in einem kurzen Video 5 nützliche Tipps für einen guten Start im Survival-Spiel Sons of the Forest

Allerdings muss man auch festhalten, dass Blizzard im vergangenen Jahr deutlich gezeigt hat, dass sie zu Veränderungen bereit sind und Anpassungen in World of Warcraft vornehmen. Egal ob das die „Cross-Faction“-Gruppen sind oder die massive Twinkfreundlichkeit von Dragonflight. WoW befindet sich allgemein auf einem guten Weg und 100 zusätzliche Mitarbeiter könnten den Traum vom Housing wahrmachen. Die Hoffnung auf das Feature bleibt bestehen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass WoW noch Housing bekommt? Das lässt sich wohl schwer sagen. In der Vergangenheit hat Blizzard immer wieder betont, dass man grundsätzlich die Rufe der Community hört, aber Housing verdammt viel Arbeit erfordern würde. Im Grunde würde eine korrekte Umsetzung dieses Features so viel Zeit verschlingen, wie ein Großteil der Entwicklung einer ganzen Erweiterung.

Doch die Kritik in den Antwort-Tweets war ziemlich deutlich. Viele haben bei dem Wort „Zuhause“ direkt an Housing gedacht und wurden dann bitter enttäuscht. Einige kritisieren auch, dass einige der Spielzeuge lediglich für wenige Minuten bestehen bleiben. Man verbringt daher mehr Zeit mit dem Aufstellen der Spielzeuge, als dass man das Lager wirklich nutzen kann – auch wenn die Zelte da eine angenehme Ausnahme sind.

Bei dem Wort „Zuhause“ wurden viele bereits hellhörig und der Puls schoss in die Höhe – allerdings umsonst. Denn das Bild zeigt „nur“ die Verwendung von mehreren Spielzeugen, die sich in WoW gut miteinander kombinieren lassen. Gerade über die Zelte haben wir bereits berichtet, aber auch andere Spielzeuge bringen Flair und ermöglichen zumindest das temporäre Erschaffen eines Lagerplatzes.

Was ist jetzt passiert? Über Twitter veröffentlichte World of Warcraft in mehreren Sprachen einen Tweet, indem es hieß hieß: „Erschafft euch euer eigenes Zuhause – alles mit neuen Spielzeugen, die ihr auf den Dracheninseln finden könnt!“

Doch bisher gab es lediglich die Garnison in „Warlords of Draenor“, die weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Das war im besten Fall „Housing Light“, hatte realistisch betrachtet aber doch eher wenig damit zu tun.

Was hat es mit dem Housing auf sich? Housing ist ein Feature, das sich Spielerinnen und Spieler von World of Warcraft im Grunde schon seit den Zeiten von Vanilla wünschen, doch bisher wurde es nie erfüllt. Bei der Ankündigung jeder neuen Erweiterung gibt es immer kurz einen Hoffnungsschimmer, dass es dieses Mal soweit sein würde.

Wenn man die Fans von World of Warcraft fragt, welches Feature das Spiel ganz dringend braucht, dann gibt es dazu fast so viele Meinungen wie Spieler. Doch eines wurde über Jahre und bald Jahrzehnte immer wieder gefordert: Housing. Bisher war Blizzard da eher zurückhaltend, jetzt hat ein Tweet für neues Feuer und eine Meenge Frust gesorgt.

Housing in World of Warcraft ? Das hoffen viele und wurden bisher enttäuscht. Oder gehen die Entwickler hier „heimlich“ einen ganz neuen Weg?

