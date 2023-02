WoW: Welche Rolle spielt ihr – Tank, Heiler oder DPS?

Tank, Heal oder DPS? Welche Rolle spielt ihr in World of Warcraft und warum? Wir wollen herausfinden, warum ihr spielt, was ihr spielt!

In World of Warcraft herrscht das „traditionelle“ Rollenbild, das sich hin MMORPGs etabliert hat – die „Holy Trinity“. Das heißt, dass sich alle Klassen und Spezialisierungen zumindest grob in die drei Kern-Aufgaben einteilen lassen: Tank, Heiler, Schadensverursacher (DPS).

Dabei sind die Kernaufgaben simpel und quasi selbsterklärend:

Tanks lenken die Angriffe der Feinde auf sich und beschützen den Rest des Teams.

Heiler halten die Gruppe am leben und negieren negative Effekte.

Schadensverursacher erledigen die Feinde durch mächtige Angriffe.

Traditionell hat das in der Vergangenheit von World of Warcraft immer dazu geführt, dass es einen Mangel an Tanks und Heilern gibt. Obwohl man für eine Gruppe dreimal mehr DPS-Charaktere als Heiler und Tanks benötigt, sind die DPS-Charaktere in aller Regel um ein vielfaches höher vertreten.

In der Konsequenz heißt das dann, dass beim Bilden einer Gruppe die DPS-Plätze recht schnell gefüllt sind, während Heiler und Tanks Mangelware sind, nach denen lange gesucht wird.

Daher wollen wir wissen, welche Rolle ihr in World of Warcraft spielt.

Beachtet bei dieser Umfrage bitte, dass es uns darum geht, welche Rolle ihr aktuell primär ausfüllt. Gebt also bitte eure Rolle an, die ihr in den letzten Wochen die meiste Zeit über spielt – Zweitcharaktere und „Sonntagstwinks“ sollten nicht berücksichtigt werden.

Warum diese Umfrage? Wir wollen herausfinden, wie das Verhältnis von Tanks, Heilern und DPS-Charakteren unter den Lesern von MeinMMO ist. Desweiteren wollen wir herausfinden, warum bestimmte Rollen bevorzugt oder andere Rollen verschmäht werden. Verratet uns doch daher bitte in den Kommentaren, warum ihr eure gewählte Rolle spielt oder warum ihr euch bewusst gegen eine andere Aufgabe entschieden habt.