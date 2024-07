Der größte Troll in der Geschichte von Warcraft hat 35 Charaktere und 10.000 Stunden Gameplay vernichtet

Alice Through the Fey Realm ist das Projekt einer Gruppe von Studenten

Diese Vorfälle werden sicher noch viele Jahre in den Erinnerungen der Spielerinnen und Spieler bleiben. Gerade auf Hardcore-Realms wird man sich seither wohl mehrfach überlegen, wen man da in die eigene Gruppe holt – und wie viel Verantwortung man abgibt.

Dazu kommt, dass TinyViolin in Classic kein unbeschriebenes Blatt war. Schon im Jahr 2021, lange vor dem Vorfall in Naxxramas, hatte TinyViolin für Aufsehen gesorgt. Denn dort hat er anderen Spielerinnen und Spielern das Leben zur Hölle gemacht, indem er mit 16 Accounts gleichzeitig Priester spielte. Diese platzierte er vor den großen Raid-Instanzen, nur um dann die begehrten World-Buffs von den Charakteren zu entfernen.

Doch TinyViolin machte weiter. Er schlich sich ein zweites Mal in die Gilde und auch im Raid „Ahn’Qiraj“ wartete er auf seinen großen Moment und pullte den Endboss C’thun, was wieder zahlreiche Charaktere sofort tötete.

Denn TinyViolin hatte sich in die Gilde geschlichen und sogar einen der Tank-Plätze ergattert. Wochenlang hatte er auf seinen großen Moment gewartet und beim berüchtrigten „Die 4 Reiter“-Bosskampf sah er dann seine Stunde gekommen. Er zog den ihm zugewiesenen Reiter quer durch den Raum. Da dieser alle paar Sekunden Zauber auf alle Spieler in der Nähe abfeuert, dauerte es nur wenige Augenblicke, bis ein Großteil des Raids starb und die Charaktere für den Hardcore-Modus verbrannt waren.

Was ist damals passiert? Auch wenn World of Warcraft ursprünglich nicht als „Hardcore“-Game gedacht war, hat die Community den Modus doch erst selbst erschaffen und dann lieben gelernt. Charaktere haben nur ein einziges Leben. Stirbt der Held einmal, dann ist Schluss – und man muss von vorne anfangen.

Trolle gibt es in Online-Spielen immer wieder. Sei es fiese Ganker, die einen einfach nicht in Ruhe lassen oder Leute, die ihre Fähigkeiten zum Unglück anderer Spieler verwenden – wie etwa gewisse Priester mit einem Glaubenssprung. Doch die meisten Trolle investieren nur wenig Zeit in ihre Scherze und Bosheiten.

Ein Mann in World of Warcraft hat zweifelhaften Ruhm erlangt. Er dürfte der größte Troll sein, den Azeroth jemals gesehen hat.

