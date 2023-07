Größter Troll in der Geschichte von WoW zerstört komplette Gilde, ruiniert 10.000 Stunden Spielzeit

Es ist der wohl größte Troll in der Geschichte von World of Warcraft. Zehntausende Stunden ruiniert – durch einen einzigen Spieler.

Trolle in MMORPGs wie World of Warcraft sind keine Seltenheit. Doch wo mal ein Item „geninjat“ wird oder eine Gildenbank geplündert, lassen sich solche Probleme recht schnell wieder beheben. Doch die Gilde „HC Elite“ dürfte sich von diesem Vorfall nicht so bald erholen. Denn ein Troll hat fast die komplette Hardcore-Gruppe ausgelöscht.

Was ist vorgefallen? Die Gilde „HC Elite“ hatte sich das Ziel gesetzt, sämtliche Raids in WoW Classic mit „Hardcore“-Charakteren zu meistern. Das sind Charaktere, die bisher noch nie gestorben sind – denn dann ist man an der Challenge gescheitert.

Wir hatten in der Vergangenheit bereits über diese Gilde berichtet, etwa als sie den Pechschwingenhort gemeistert haben oder auch Ahn’Qiraj bewältigten.

Jetzt stand nur noch ein Raid auf dem Plan: Naxxramas.

Lediglich 3 Bosse fehlten noch bis zum großen Erfolg. Doch damit standen auch noch ein paar der härtesten Kämpfe an, wie etwa der gegen die berüchtigten Vier Reiter.

HC Elite wusste allerdings nicht, dass sich mit Tinyviolin69 ein Troll in die eigenen Reihen geschlichen hatte, der den großen Traum nun im Keim ersticken würde.

Wie lief der Kampf ab? Der Kampf funktioniert so, dass die Reiter in unterschiedlichen Ecken des Raumes getankt werden müssen. Einer der Maintanks, Tinyviolin69, musste seinen Boss Sir Zeliek in einer Ecke des Raumes tanken. Das tat er auch eine Weile lang, bevor er den Boss an eine ganz andere Position brachte. Der Boss wirkt alle paar Sekunden einen Zauber, der ähnlich wie ein Kettenblitz auf Charaktere in der Nähe überspringt.

Innerhalb weniger Sekunden wurde der Raid und damit die Gilde vernichtet. Von den 40 aktiven Spielern überlebten nur 4 den Vorfall.

Damit wurde die Arbeit von 40 Leuten, die alle mehrere Wochen in ihren Charakter gesteckt haben, durch einen Troll vernichtet.

Wer ist Tinyviolin69? Tinyviolin69 ist nicht nur einer der Maintanks geworden, sondern hat auch bereits eine große Vergangenheit als Troll und Betrüger. So hat er damals in WoW Classic schon Multiboxing betrieben, nur um ganzen Raids ihre mächtigen Weltbuffs zu dispellen. Er kassierte später einen Bann, weil er Echtgeld annahm, um Spielern eben nicht ihre Buffs zu stehlen.

Die Gilde nahm ihn aber dennoch auf, weil die Vorfälle Jahre zurücklagen.

So reagiert die Community: In der Community von WoW Classic wird der Vorfall intensiv diskutiert. Viele bringen einfach ihre Schadenfreude zum Ausdruck und posten jede Menge Memes darüber, wie „eine kleine Violine“ eine ganze Raidgruppe vernichten konnte.

Andere sind verstört und auch ein wenig verängstigt von der „Leistung“ die da erbracht wurde. Einen Hardcore-Charakter auf Stufe 60 zu bringen und sich über 2 Monate das Vertrauen einer Gilde zu erschleichen, nur um dann in einem der finalen Kämpfe den Hass der ganzen Gilde einzuheimsen, empfinden manche als „Next Level“-irre.

Tinyviolin69 sagt übrigens bis zum Ende, dass das nur ein einfacher Fehler war, der ihm da unterlaufen sei. Anhand des Vorfalls – der ein Versehen nahezu unmöglich macht – und seiner Vorgeschichte, scheint ihm das aber kaum jemand ernsthaft abzunehmen.

Immerhin: Ein paar Spieler von HC Elite scheinen auch erleichtert zu sein, dass es endlich vorbei ist. Auch wenn der Schmerz wohl tief sitzt, so kurz vor dem Ziel gescheitert zu sein.

Was haltet ihr davon? Ein „epischer Troll“ der eine krasse Leistung erbracht hat? Oder einfach das allerletzte?