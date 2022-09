Launch-Trailer zu WotLK Classic: Nostalgie pur in Nordend

Die Reise nach Nordend in WoW Classic beginnt. Der Launch-Trailer von WotLK Classic überzeugt mit viel Nostalgie – und sehr viel Arthas.

Nach langen Jahren des Wartens ist für viele der Zeitpunkt endlich wieder gekommen. Die zweite Erweiterung von World of Warcraft, Wrath of the Lich King, ist in seiner Classic-Variante am 27.09.2022 gestartet. Die Zugänge nach Nordend wurden geöffnet und Tausende Helden strömen in die eisigen Lande, um sich dem Lichkönig in den Herausforderungen von Nordend zu stellen.

Um Unentschlossene noch zu überzeugen oder einfach ein wenig die Nostalgie anzukurbeln, hat Blizzard dazu noch einen schönen Launch-Trailer veröffentlicht.

Begleitet wird die Fahrt durch die Gebiete und verschiedenen Inhalte durch die berühmt-berüchtigte Stimme von Arthas Menethil, den die meisten inzwischen als Lichkönig kennen dürften.

Immerhin ist Wrath of the Lichking in seiner Gänze ein Teil vom großen Plan des Lichkönigs. Er will die Helden nach Nordend locken, sie dort jede Menge Prüfungen bestehen lassen, um sie letztendlich zu töten und dann als mächtige Soldaten der Geißel wiederauferstehen zu lassen.

Dabei gibt der Trailer auch Ausblick auf all die Inhalte, die während Wrath of the Lich King zur Verfügung stehen:

9 neue Gebiete

12 Dungeons

3 Schlachtzüge

2 PvP-Schlachtfelder

Erfolge

Neue Heldenklasse: Todesritter

Auch wenn der tatsächliche Kampf gegen Arthas erst in der Eiskronenzitadelle am Ende der Erweiterung ansteht, scheint die Freude groß zu sein.

Ein Blick in Wrath of the Lich King Classic lohnt sich übrigens auch für alle, die Retail (Shadowlands, Dragonflight) spielen. Denn wenn ihr einen Todesritter durch das Startgebiet bringt, winkt ein ganz besonderes Reittier im modernen WoW.

Habt ihr eure Reise nach Nordend schon begonnen? Oder wartet ihr ab, bis der erste Ansturm sich gelegt hat?